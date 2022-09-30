Німеччина виступила проти обмеження цін на весь імпорт газу в Євросоюз

Уряд Німеччини заявив, що він, як і раніше, виступає проти створення в рамках усього ЄС механізму, що забезпечує обмеження цін на імпорт газу.

Про це повідомляє Politico, передає Європейська правда.

Виступаючи на урядовій пресконференції в Берліні, представниця Міністерства економіки Німеччини сказала, що важливо розрізняти "гальмо" цін на газ, про яке Німеччина оголосила 29 вересня, – згідно з яким уряд встановлює ціну на газ і виплачує різницю з фактичною ринковою ціною імпорту – та пропозицію щодо запровадження граничної ціни на газ у масштабах всього ЄС, коли блок спільно погодиться платити міжнародним постачальникам газу лише фіксовану ціну.

Прессекретарка Сюзанна Унград висловила занепокоєння тим, що таке обмеження цін на світовий імпорт – ідея, підтримана 15 країнами в нещодавньому листі до комісара з енергетики Кадрі Сімсон, – створює ризик того, що постачальники газу просто спрямують постачання до інших країн та спричинять дефіцит у Європі.

"Ми не підтримуємо абсолютну максимальну межу – іншими словами, жорстке обмеження ціни – тому що існує ризик, що ми більше не зможемо купувати достатню кількість газу на світовому ринку за цією ціною. І це буде контрпродуктивно, якщо газу буде недостатньо, тому що тоді наша безпека постачання більше не буде гарантована", – сказала Унград.

Наразі Європейська Комісія ще не запропонувала законодавство, яке дало б змогу знизити оптові ціни на газ, чи то максимальної ціною, чи то схемою субсидування.

Нагадаємо, міністри енергетики країн ЄС 30 вересня досягли політичної згоди щодо заходів для реагування на енергетичну кризу, які запропонувала Єврокомісія.

План, запропонований Єврокомісією в середині вересня, пропонує зменшити споживання електроенергії на 5% у пікові години – що знизить ціну. Країни повинні будуть визначити 10% часу доби, на який випадає найбільше споживання, і в цей період з грудня до кінця березня знизити попит, обираючи для цього інструменти на свій розсуд.

Раніше повідомлялося, що міністри енергетики країн ЄС на зустрічі 9 вересня не змогли досягти згоди щодо встановлення ліміту цін на російський газ. Запровадження ліміту цін на газ саме з Росії потребує згоди всіх 27 країн Євросоюзу, однак для ухвалення рішення про обмеження ціни на газ від будь-яких постачальників буде достатньо більшість голосів в Євросоюзі.

При цьому Угорщина, Австрія та Нідерланди раніше висунули застереження проти обмеження максимальної ціни на увесь імпортний газ. Проти запровадження обмеження ціни на російський газ виступає Угорщина.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала розгляд пропозицій щодо встановлення граничної ціни на російський трубопровідний газ. У відповідь російський президент Владімір Путін, погрожує взагалі припинити постачання енергоносіїв до ЄС.