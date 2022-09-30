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Новини Транспорт
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КМДА (821) Київ (4308) Кличко (546) автобус (182)

Київ передасть Дніпру 30 автобусів замість знищених російським ракетним ударом

Новини БізнесЦензор Транспорт

транспорт,автобус,київ

Київ передасть Дніпру 30 пасажирських автобусів.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив після того, як напередодні російські окупанти знищили кілька десятків одиниць техніки, завдавши ракетного удару по автотранспортному підприємству Дніпра, повідомляє пресслужба КМДА.

"Київ надасть Дніпру 30 пасажирських автобусів. Говорив зі своїм колегою Борисом Філатовим. Після обстрілу минулої ночі в Дніпрі знищені або пошкоджені близько 100 одиниць громадського транспорту – міських автобусів. Столиця підтримує дніпрян і надасть допомогу, яку може", – наголосив Кличко.

Водночас КМДА повідомляє, що вже 1 жовтня на машрути міста вийдуть 11 автобусів, які Київ отримав від Риги у якості допомоги. Ще 17 автобусів, отриманих столицею від німецьких партнерів, вийдуть на маршрути через два тижні.

Як повідомлялося, за даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, під час пожежі внаслідок завданого напередодні російського ракетного удару, у Дніпрі згоріли 52 автобуси, 98 пошкоджено.

Автор: Михайло Орлюк
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Все стратегические ресурсы страны во время войны должны быть РАССРЕДОТОЧЕНЫ а не хранится в одном месте. Включая общественный транспорт-чтобы одним попаданием ракеты невозможно было уничтожить сразу много автобусов
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02.10.2022 19:54 Відповісти
 
 