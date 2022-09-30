Єврокомісія оприлюднила оновлені рекомендації щодо віз для росіян

Член Єврокомісії у внутрішніх справах Ільва Йохансон оголосила про оновлені рекомендації щодо візових процедур та прикордонного контролю для громадян Росії на зовнішніх кордонах ЄС.

"Ми домагаємося узгодженого та єдиного підходу на зовнішніх кордонах ЄС щодо громадян Росії, а також щодо застосування суворих правил видачі короткострокових віз для громадян Росії", – заявила Йохансон, чий виступ транслювався каналом телевізійної служби ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому Йохансон зазначила, що "у той самий час Європа не зачинить двері для тих, хто дійсно потребує захисту".

За її словами, запропоновані ЄК нові керівні принципи передбачають порядок, за якого консульства та прикордонні органи держав-членів ЄС застосовуватимуть більш суворі перевірки на безпеку прохачів віз та скоординований підхід за індивідуальних оцінок заяв на отримання візи від російських громадян та контролю на зовнішніх кордонах союзу.

Посилений контроль безпеки при видачі віз росіянам передбачає, що держави-члени будуть "оцінювати обмежувальним та узгодженим чином умови, за яких громадянам Росії можуть бути видані шенгенські візи" та "застосовувати суворий підхід до оцінки обґрунтованості поїздки".

Це стосується громадян, які виїжджають із РФ із будь-яких причин, наголошують у Єврокомісії.

Якщо заявник на отримання візи планує тривале перебування в ЄС, консульства держав-членів повинні розглядати цей випадок "відповідно до національних правил, що застосовуються для довгострокових віз".

У випадках запитів на короткострокові візи консульства країн ЄС покликані "застосовувати будь-які відступи з гуманітарною метою обмежуючим чином".

"Держави-члени повинні на основі індивідуального розгляду оцінити, чи можуть заяви російських громадян кваліфікуватися як гуманітарні причини, що підпадають під категорію", – указується в комюніке ЄК.

Йохансон на пресконференції звернула увагу на те, що запити на короткострокові візи не можуть задовольнятися у третіх країнах і мають переадресовуватись за місцем резидентства, тобто в РФ.

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Держави-члени ЄС також повинні доручити своїм консульствам та прикордонникам застосовувати суворіший підхід, що стосується "перегляду вже виданих будь-якому російському громадянину віз на основі повторного вивчення індивідуальної ситуації в поточному геополітичному контексті".

У оновлених рекомендаціях ЄК міститься заклик до держав-членів ЄС виявляти скоординований та ретельний контроль та перевірки на безпеку російських громадян на зовнішніх кордонах союзу, "щоб уникнути того, щоб громадянин Росії, якому було відмовлено у в'їзді на одному кордоні, був допущений на інший" .

Єврокомісія висуває вимогу "найретельнішої оцінки проїзних документів пасажирськими перевізниками". У Брюсселі нагадують, що "перевізники відповідають за громадян третіх країн, яких вони доставили до ЄС, але яким було відмовлено у в'їзді".

"Перевізникам слід зберігати пильність під час перевірки проїзних документів, необхідних для в'їзду, особливо для громадян Росії", – йдеться у комюніке ЄК.

У відповідях на питання єврокомісар уточнила: "Ми застосовуємо до російських громадян той самий підхід, що й до інших громадян із інших країн, які бажають просити притулку в Європейському Союзі. Для громадян Росії не буде інших норм".