Канада ввела нові санкції проти колаборантів російського режиму

Канада запроваджує нові санкції у зв’язку з неспровокованим і невиправданим вторгненням Росії в Україну, включно з фіктивними референдумами та спробою анексії українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду Канади.

"Плани президента Путіна анексувати територію України не мають легітимності. Його кричущі порушення міжнародного права базуються на імперському уявленні про те, що його режим може перемальовувати карту, як йому заманеться. Голосування у Федеральних зборах Росії за інтеграцію територій України є спробою формалізувати завоювання президента Путіна через політичний театр. Цей фіктивний процес не змінить позицію Канади. Кордони не зміняться. Територія України залишиться Україною", – сказано в повідомленні.

Як повідомляється, Канада вводить заходи щодо 43 російських олігархів, фінансової еліти та членів їхніх сімей; так званого керівного органу в Херсоні; і 35 підтримуваних Росією високопосадовців у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.

"Ці особи та організації причетні до відчайдушної спроби президента Путіна підірвати принципи державного суверенітету та поділяють відповідальність за безглузде кровопролиття, яке триває по всій Україні", – додали в канадському уряді.

Спираючись на подібні заходи, які Канада вже запровадила щодо Донецької та Луганської областей, відтепер заборонено певні ділові операції в або з окупованими Росією районами Херсонської та Запорізької областей, включно з інвестиціями та експортом.