Суд арештував майно підприємства через фінансування оборонно-промислового комплексу Росії

Суд наклав арешти на рухоме та нерухоме майно підприємства – комплекс нежитлових приміщень загальною площею понад 5 тис. кв. м, 14 транспортних засобів, 100% статутного капіталу, що становить близько 11,4 млн грн, та грошові кошти, які розміщені на 16 банківських рахунках.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Прокурорами здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом вчинення службовими особами суб’єкта господарювання дій, спрямованих на фінансове забезпечення насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 4 ст. 110-2 КК України).

За даними слідства, у 2022 році службові особи приватного акціонерного товариства, кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ, здійснюють дії щодо фінансування силового блоку та оборонно-промислового комплексу держави-агресора.