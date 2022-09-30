Зеленський закликав націоналізувати всі російські активи в Україні

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Звертаюся до народних депутатів України: на наступному засіданні Верховної Ради України розглядатиметься проєкт закону про націоналізацію всіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру. Прошу підтримати цей законопроєкт без зволікань. Завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу та світ", – заявив Зеленський.

За його словами, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо застосування санкцій до "значних фізичних та юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України та спільноти демократичних народів".