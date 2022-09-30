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Зеленський (2227) націоналізація (135) Росія (11605)

Зеленський закликав націоналізувати всі російські активи в Україні

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зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Звертаюся до народних депутатів України: на наступному засіданні Верховної Ради України розглядатиметься проєкт закону про націоналізацію всіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру. Прошу підтримати цей законопроєкт без зволікань. Завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу та світ", – заявив Зеленський.

За його словами, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо застосування санкцій до "значних фізичних та юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України та спільноти демократичних народів".

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+16
А что там с Лаврой и ПЦУ МП, этим гадюшником фсб-шным?
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30.09.2022 18:34
+14
Це ж я треба було Держдепу давити , щоб таке сталося. І кого це Зеленський "призиває" ? Своїх депутатів , які голосують тільки за вказівками офісних менеджерів Зеленського ? На цей балаган гидко дивитись , до останнього копняка боронили корупційні статки російських олігархів.
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01.10.2022 11:27
+13
давно пора, цікаво скільки уже перереєстрували і вивели на 7 міс. війни
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30.09.2022 19:00
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Довго тягнули. Закон ого як давно прийняли та почали в простих "росіян" забирати. Але краще пізно чим ніколи.
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30.09.2022 17:41 Відповісти
Давно пора!
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30.09.2022 18:16 Відповісти
А что там с Лаврой и ПЦУ МП, этим гадюшником фсб-шным?
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30.09.2022 18:34 Відповісти
давно пора, цікаво скільки уже перереєстрували і вивели на 7 міс. війни
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30.09.2022 19:00 Відповісти
мабуть все
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01.10.2022 07:44 Відповісти
в лужніковських теж заберуть. чи будуть далі хороводи водити. А чого гетьманчиков мовчить, іксбету вже не поможеш
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30.09.2022 19:08 Відповісти
Який гарний преЗЕдент!
Бо нещодавно якесь лайно закликало зняти санкції з абрамовича.
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30.09.2022 19:30 Відповісти
правда,- тормоз,цей закон потрібний був ще пів року тому. Досі ці активи можна уже було забрати в кацапів,продати і закупити зброю.
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02.10.2022 15:48 Відповісти
для кацапов самый ценный актив в Украине это гундяйская секта.
все их усилия направлены на сохранение этой агентурной пропагандистской сети.
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30.09.2022 20:00 Відповісти
Всього 7 місяців пройшло, кацапи "націоналізували" майна, підприємств, АЕС на сотні мільярдів доларів, ми конфіскуємо на 2 мільярди гривень?
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30.09.2022 20:14 Відповісти
Мабуть у рахамій з катлєтами ТУРБОРЕЖИМ «хтось попросив» загальмувати!!
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01.10.2022 11:48 Відповісти
Пізно Бубочка всрався, треба було штани раніше знімати
Кацапські активи в Україні будут націоналізовані так чи інакще, з тобою чи без тебе.
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30.09.2022 21:11 Відповісти
а шо так можно было? а почему тогда ета простая мысль не пришла в голову Пороху?
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30.09.2022 21:23 Відповісти
Это означает "Быстрее выводите бабло, кто еще не вывел. Сейчас все национализируем"
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30.09.2022 22:42 Відповісти
зачухався
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30.09.2022 22:46 Відповісти
прокинувся...мля
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01.10.2022 04:00 Відповісти
А почему Лавру не отберешь у московитов Зеленский ,вера не позволяет?
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01.10.2022 10:41 Відповісти
Пошла жара
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01.10.2022 10:53 Відповісти
Це ж я треба було Держдепу давити , щоб таке сталося. І кого це Зеленський "призиває" ? Своїх депутатів , які голосують тільки за вказівками офісних менеджерів Зеленського ? На цей балаган гидко дивитись , до останнього копняка боронили корупційні статки російських олігархів.
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01.10.2022 11:27 Відповісти
Так ця "гнида зелена, боневтік,ракети в асфальт,великекрадівництво" і т.д., хоч "призиває",а хлопці в вишиванках,на тракторі на майданах,нічний переляк *****, -і пальчиком не рухнули,щоб щось забрати у друзів по бізнесу, "до останього копняка боронили корупційні статки росій...кацапських олігархів".Дійсно гидко дивитися...
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02.10.2022 11:39 Відповісти
А як же рахамія з брателами тепер будуть додаткові гроші без асфальту отримувати від «гаманців *****», поМИМО канавертаф у ВРУ і податкової …. А окупанти ***** уже давно на десятки млрд забрали майна та грошей в Україні !!
Щось Стефанчук-Зеленський дуже повільно роблять невпевнені кроки з урядових пагорбів проти агресора московського!!
Перед Захисниками України Стефанчуку-Зеленському повинно бути соромно за таку «кволість та дивну невпевненість»!!!!
Неможна бути такими запопадливими слугами для грошей та майна агресора московського!!
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01.10.2022 11:46 Відповісти
А Ви думаєте легко відбирати гроші у тих перед ким у сауні виступав? Тут треба обережність, бо невідомо, яке там домашнє відео може в інтернет потрапити.
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01.10.2022 12:45 Відповісти
Чому треба призивати до виконання закону? Може вже пора саджати за його невиконання?
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01.10.2022 11:53 Відповісти
По большому счету, это все сотрясения воздуха. Большинство активов принадлежат офшорам, и разобраться кто бенефициар в активах практически невозможно. То, что на поверхности лежит и то поробуй механизм придумать. Пример-масса депутатов имеют российские паспорта. Кто нибудь видел список этих людей от госорганов. Вот так то хлоп'ята..
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01.10.2022 12:03 Відповісти
ВР для чого в державі лише конверти отримувати і державний апарат також
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02.10.2022 14:03 Відповісти
Во пацана поперло! Вчера в НАТУ вступил. Сегодня московию разорил. Я боюсь представить, на что он решится завтра...
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01.10.2022 14:07 Відповісти
Та ну... чего ж попистеть... Славлю вашего богатыря оманского. ))
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01.10.2022 17:21 Відповісти
Правда!? Какой молодец! Только сейчас,когда весь мир это сделал,наконец то собрались духом, !и высралии Эти местечковые шлемазлы с КВНской самодеятельности,думают ,что там все дурные,и их майсы никто не понимает,и не видит?
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01.10.2022 19:03 Відповісти
"Боневтік " закликав -ой ,вєй !!! Дєсь у сраці підгоріло ??? Чи "сталеві " прищемили !!!?Улюблений жанр цього поца -піздеш . Зрадник та брехун ! Слава ЗСУ !!! Слава Україні !!! Смерть ворогам !!!!!
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02.10.2022 06:51 Відповісти
Він що, себе закликує?
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02.10.2022 08:44 Відповісти
Ще не вечір,а воно вже закликало.
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02.10.2022 09:56 Відповісти
Де ж ви раніше були,недолугі? Може США вам підкажуть ще, що і з московським патріархатом потрібно щось робити? Скільки ще ця філія ФСБ в Україні буде збирати з нас кошти для вбивства нас же! Невже це так складно зрозуміти?
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02.10.2022 12:20 Відповісти
Тож, Паша "мерседес" вже все вивіз!
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02.10.2022 15:30 Відповісти
Хотелось бы, чтобы было проведено расследование и выявлено всех потенциальных коллаборантов, которые пользовались российскими деньгами и сеяли здесь зерна войны и оккупации.
Целые группы олигархов были и являются провайдерами воли РФии.
Сейчас война и вместо серьезного дискурса у нас по всем олигархическим каналам какаято мыльная опера "єдині новини")
Мировые лидеры, например, Черчиль заклинали к честности и не обещали ничего, кроме пота, крови и смерти, или другие лидеры к предельной серьезности призывали,
а у нас что?
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02.10.2022 16:12 Відповісти
Идет 8 лет войны, а Зеля все закликае.
Что ты для этого сделал за последние 7 мес. войны?
Ничего. Только сегодня проснулся со своим закликом, но не делом.
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02.10.2022 16:17 Відповісти
Нарешті до "слуг народу" дійшло, що росія завинила перед народом України і пора брати з неї адекватну плату.
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02.10.2022 16:29 Відповісти
А ще щось лишилось в Україні? Чи спеціально тягнули півроку, щоб друзі спокійненько вивели свої активи. Ось перша ознака влади, кого вона підтримує - рашку, а для виплат за втрачене житло і майно народу - крім обіцянок, 0.
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02.10.2022 17:55 Відповісти
 
 