Зеленський закликав націоналізувати всі російські активи в Україні
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Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні.
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
"Звертаюся до народних депутатів України: на наступному засіданні Верховної Ради України розглядатиметься проєкт закону про націоналізацію всіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру. Прошу підтримати цей законопроєкт без зволікань. Завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу та світ", – заявив Зеленський.
За його словами, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо застосування санкцій до "значних фізичних та юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України та спільноти демократичних народів".
Будь ласка, зачекайте...
Бо нещодавно якесь лайно закликало зняти санкції з абрамовича.
все их усилия направлены на сохранение этой агентурной пропагандистской сети.
Кацапські активи в Україні будут націоналізовані так чи інакще, з тобою чи без тебе.
Щось Стефанчук-Зеленський дуже повільно роблять невпевнені кроки з урядових пагорбів проти агресора московського!!
Перед Захисниками України Стефанчуку-Зеленському повинно бути соромно за таку «кволість та дивну невпевненість»!!!!
Неможна бути такими запопадливими слугами для грошей та майна агресора московського!!
Целые группы олигархов были и являются провайдерами воли РФии.
Сейчас война и вместо серьезного дискурса у нас по всем олигархическим каналам какаято мыльная опера "єдині новини")
Мировые лидеры, например, Черчиль заклинали к честности и не обещали ничего, кроме пота, крови и смерти, или другие лидеры к предельной серьезности призывали,
а у нас что?
Что ты для этого сделал за последние 7 мес. войны?
Ничего. Только сегодня проснулся со своим закликом, но не делом.