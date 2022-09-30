Нацбанк відновив ліцензії двом кредитним спілкам, одній – анулював

Національний банк України поновив дію ліцензій двом кредитним спілкам, а одній кредитній спілці ліцензію анулював.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 30 вересня 2022 року.

Рішення набирають чинності 3 жовтня 2022 року.

Зокрема, КС "Ажіо" та КС "Заставний дім" поновлено дію ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг після усунення ними порушень.

Нагадаємо, 9 вересня 2022 року до цих кредитних спілок застосовано захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Кредитні спілки не надали регулятору інформацію та копії документів на письмову вимогу.

КС "Ажіо" та КС "Заставний дім" усунули порушення в установлений строк, тож їм поновлено дію таких ліцензій:

КС "Ажіо" – на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

КС "Заставний дім" – на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту.

До КС "Едельвейс" застосовано захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

9 вересня 2022 року до кредитної спілки застосовано захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме: на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення. Кредитна спілка не надала регулятору інформацію та копії документів на письмову вимогу.

У встановлений строк КС "Едельвейс" не усунула порушення, тож їй анульовано ліцензію.

Після зупинення або анулювання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами зупинених або анульованих ліцензій. Зупинення або анулювання ліцензій не позбавляє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.