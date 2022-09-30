США очікують від України синхронізації санкцій, включно з "Альфа-Банком", – посол
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США очікують, що українські санкції будуть синхронізовані, включно з обмеженням проти "Альфа-Банку".
Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Європейській правді.
"Найважливішою є синхронність санкції у країнах G7 та ЄС – тобто там, де вони найбільш відчутні. Але для наших партнерів важливо й те, щоб ми накладали санкції на російських урядовців і так далі. Вони чекають, що усі наші санкції теж будуть синхронізовані й віддзеркалені", – сказала Маркарова.
За словами Маркарової, зараз "цей процес набирає обертів".
"Ви бачите, що в нас уже ухвалений законопроєкт, який ще більш важливий через можливість вилучення активів на користь держави", – зазначила вона.
На уточнююче запитання щодо роботи "Альфа-Банку" в Україні попри те, що той перебуває під санкціями США, Маркарова відповіла, що "всі причетні до цієї агресії, фізичні особи, військові, бізнес, олігархи – всі безумовно повинні бути санкціоновані. Всюди. І в Україні також".
Нагадаємо, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.
Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".
Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-Банк".
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А ще треба дивитись що у нього там по касовому розриву. Відчуваю я що він боржник і гроші з нього давно вивели, а тому він досі працює бо інакше люди що були дураками та клали туди гроші лишаться без нічого. Правда все ще можна відшкодувати за рахунок репарацій колись потім.
иди семачки лускай, сфера финансов- это не твое.