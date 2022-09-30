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Новини Макроекономіка
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Росія (11605) санкції (3436) США (4302) Альфа-банк (291)

США очікують від України синхронізації санкцій, включно з "Альфа-Банком", – посол

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

санкції

США очікують, що українські санкції будуть синхронізовані, включно з обмеженням проти "Альфа-Банку".

Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Європейській правді.

"Найважливішою є синхронність санкції у країнах G7 та ЄС – тобто там, де вони найбільш відчутні. Але для наших партнерів важливо й те, щоб ми накладали санкції на російських урядовців і так далі. Вони чекають, що усі наші санкції теж будуть синхронізовані й віддзеркалені", – сказала Маркарова.

За словами Маркарової, зараз "цей процес набирає обертів".

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"Ви бачите, що в нас уже ухвалений законопроєкт, який ще більш важливий через можливість вилучення активів на користь держави", – зазначила вона.

На уточнююче запитання щодо роботи "Альфа-Банку" в Україні попри те, що той перебуває під санкціями США, Маркарова відповіла, що "всі причетні до цієї агресії, фізичні особи, військові, бізнес, олігархи – всі безумовно повинні бути санкціоновані. Всюди. І в Україні також".

Нагадаємо, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-Банк".

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+12
блін, у ЗЕленої ОПи такий гешефт зривається з гачка
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30.09.2022 17:49
+11
Вже й США заставляють владу України щось робити з майном раші а то вони вже 7 місяців мусолять.
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30.09.2022 21:09
+10
Вже і Америка Зелень тикає носом у російський бізнес в Україні, а то тільки відосіки пише до Заходу - закрить, накласти санкції, а са м не хріна не робить.
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30.09.2022 22:54
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Цей банк має бути націоналізованим.

А ще треба дивитись що у нього там по касовому розриву. Відчуваю я що він боржник і гроші з нього давно вивели, а тому він досі працює бо інакше люди що були дураками та клали туди гроші лишаться без нічого. Правда все ще можна відшкодувати за рахунок репарацій колись потім.
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30.09.2022 17:44 Відповісти
неправда. отличный банк.
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30.09.2022 20:38 Відповісти
Правда,нехай іде за руським кораблем,а з ним усі хто вважає його отличним банком
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02.10.2022 12:42 Відповісти
вася, ты кацапский дебил, если считаешь что нужно сливать в говно хорошие УКРАИНСКИЕ банки.
иди семачки лускай, сфера финансов- это не твое.
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05.10.2022 18:22 Відповісти
блін, у ЗЕленої ОПи такий гешефт зривається з гачка
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30.09.2022 17:49 Відповісти
Вони бабки взяли вперед, так що їм як завжди побоку. А міша з петюнею хер громадянство отримають. будуть куковать на туманному Альбійоні. Міша вернеться до старого, буде квитки продавати в кремль.
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30.09.2022 19:04 Відповісти
цим зеленим покидькам побоку поки їх за це на ліхтарях не розвісили... а таке буде обов"язково і вони це знають та відчувають, саме тому ця наволоч вже в повітрі перевзулася і замість "посмотрєть в глаза путіну" зелена шваль тепер в нас, судячи з "марафону солодкої брехні", більші "патріоти" за Бандеру.
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30.09.2022 19:19 Відповісти
Ну нє, а ось це вже антисемітизм... Махровий! (чи то махєровий).
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30.09.2022 19:31 Відповісти
усі альфи по світу- це засранці... І тільки "українська онучка", вірно обрізана для ОПи?
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02.10.2022 09:26 Відповісти
Вже й США заставляють владу України щось робити з майном раші а то вони вже 7 місяців мусолять.
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30.09.2022 21:09 Відповісти
Вже і Америка Зелень тикає носом у російський бізнес в Україні, а то тільки відосіки пише до Заходу - закрить, накласти санкції, а са м не хріна не робить.
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30.09.2022 22:54 Відповісти
Війна війною , а їсти хочеця завжди, ви тримайтесь ,просто гроші потрібні.
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30.09.2022 22:54 Відповісти
Зелені чмошники до останнього надіялись на лярд фрідмана? Тицьнули кицьку в її лайно носом...
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01.10.2022 04:15 Відповісти
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01.10.2022 05:45 Відповісти
Ну як же важко СН вдарити по руці яка тобі дає конверти. Базікати і закликати світ проводити санкції проти московії а самим нічого в цьому напрямку не робити,це не тільки маразм і цинізм,а кримінальний злочин .
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01.10.2022 08:26 Відповісти
Агентура кремля какая то а не влада,хотят чтоб весь мир вводил санкции а сами ничего не делают для этого..
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01.10.2022 10:36 Відповісти
Это же цель Бени.
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01.10.2022 15:27 Відповісти
Каламойша : "За пять -шесть лет кровь забудется , российские танки будут стоять у польской границы" Д'ерьмак с Арахламидией , долны сидеть под трибуналом ‼️ЗА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО И ГЕНАЦИД НАД УКРАИНЦАМИ ‼️Мегабарыги на крови
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01.10.2022 21:29 Відповісти
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01.10.2022 23:43 Відповісти
Міша Фрідман і його підлеглий Андрий Садовий!
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01.10.2022 23:44 Відповісти
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01.10.2022 23:46 Відповісти
 
 