Google, Apple та Huawei вивезли більшість своїх співробітників у Росії до інших країн, – ЗМІ

Apple вивезла більшість своїх російських співробітників до Киргизстану.

Крім того, частина співробітників Apple у Росії виїхала до Дубаю та Лондона, пишуть "Вєдомості" із посиланням на власні джерела.

За словами одного із співрозмовників видання, з Киргизстану родом нинішній керівник компанії зі зв'язків із держорганами в Росії та країнах СНД Назим Турдумамбетов. При цьому підготовка до переїзду до Киргизстану розпочалася ще навесні 2022 року.

Джерела видання стверджують, що Google також перевіз співробітників свого представництва з Росії у інші країни. Зокрема, персоналу компанії пропонували Дубай, "але багато хто не захотів переїжджати" через клімат і віддаленість.

На початку вересня російські ЗМІ також повідомили про переведення частини співробітників Huawei з Росії до Казахстану та Узбекистану.

Гендиректор російського видання "Infoline-аналітика" Михайло Бурмістров зазначив, що закордонні ІТ-компанії найчастіше переводять персонал до Казахстану та Узбекистану через відносно невеликі витрати на переїзд та поширеність російської мови. Переїзд до Лондона та Дубаю обходиться дорожче, але також поширений, коли йдеться про управлінців.

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Як повідомлялося, на початку березня Apple призупинила продажі всіх продуктів у Росії та обмежила використання своїх сервісів, у тому числі Apple Pay.

Водночас російська "дочка" Google у червні подала заяву про банкрутство, зазначивши, що арешт банківського рахунку "Google Росія" унеможливив роботу офісу в Росії, у тому числі збереження співробітників.