МЗС посилить роботу для підтримки українських експортерів, – Кулеба

Міністерство закордонних справ активізує роботу за системою Nazovni для підтримки вітчизняного бізнесу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.



"Минулого року на конференції послів ми представили президенту унікальний продукт – цифрову систему Nazovni . Це електронний кабінет експортера, який безпосередньо пов'язаний з усіма українськими дипломатичними місіями в усьому світі.

Чесно скажу, що ми з лютого до червня не займалися цим проєктом через об'єктивні обставин, але потім я сказав, що війна війною, але допомога українському бізнесу – це також допомога Україні виграти війну, тому що економіка має жити", – сказав він в інтерв’ю агентству.



Міністр наголосив, що жодна країна не виграла війну з мертвою економікою.



"Ми різко додали обертів по Nazovni, підключили до неї абсолютно всі посольства та консульства. Це принцип одного вікна: експортер зайшов, створив собі кабінет, зазначив, що він продає до країн, які його цікавлять, у посольстві відповідної країни це одразу побачили, відпрацювали запит, повернулися до експортера і сказали: "Ви можете продати стільки цього сюди, ось партнер, контакт, ось як працює місцеве законодавство", – розповів він.



Кулеба додав, що раз на два-три тижні він отримує добірку реакцій, які залишає бізнес на роботу Nazovni.

Глава МЗС звернув увагу на те, що зараз різко зросла кількість заявок у системі, і видно, що бізнес відчув реальну допомогу дипломатів.

За його словами, станом на 25 вересня в системі Nazovni зареєстровано вже 662 компанії. В основному це виробники аграрної продукції, продовольства, косметики, текстилю, деревини та виробів з дерева, важкої промисловості, ІТ, постачальники будівельних послуг.



Загалом за цей рік було отримано 1340 заявок. Також є кілька десятків конкретних успішних проєктів, коли булистворені нові можливості для українських компаній на іноземних ринках, додав Кулеба.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року МЗС запустило нову цифрову платформу Nazovni , яка покликана спростити для українських компаній пошук інформації про можливості для експорту продукції.