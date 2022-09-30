Молдова відкрила віртуальний реверс газу в Україну

Молдова запровадила віртуальний реверс газу в рамках угоди про взаємодію з "Оператором ГТС України", що сприятиме відновленню повноцінного використання Трансбалканського газового маршруту.

Як повідомляє пресслужба Оператора ГТС, з 28 вересня 2022 року молдовський оператор підтверджує номінації на транспортування газу у вигляді віртуального реверсу (backhaul) по точці з’єднання "Гребеники", що передбачено угодою про взаємодію між операторами двох країн.

"Оператор ГТС України тривалий час працював з партнерами над реалізацією цієї можливості. Довгоочікуване впровадження віртуального реверсу Молдовою відкриває шлях до транспортування природного газу Трансбалканським коридором в обох напрямках", – зазначив начальник управління роботи із замовниками послуг ОГТСУ Андрій Прокоф’єв.

Потенційна потужність Трансбалканського коридору складає до 20 млрд кубометрів газу на рік. Маршрут відкриває для замовників можливість імпортувати газ з LNG-терміналів у Туреччині та Греції, зазначається у повідомленні.

"Трансбалканський коридор відкриває можливості не лише для України. Переваги у вигляді доступу до нових ринків газу відкриваються і для країн Центрально-Східної Європи з можливістю зберігати ресурс у підземних газових сховищах України", – зазначила директорка Оператора ГТС з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Ольга Бєлькова.

Разом із тим Оператор ГТС України зазначає, що сподівається на законодавче врегулювання можливості транспортування у вигляді backhaul на довготривалій основі.