Українські біженці обміняли у польських банках 730 мільйонів гривень на злоті
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Понад 100 тисяч українських біженців з 25 березня до 9 вересня обміняли у відділеннях Bank Polski 728 мільйонів гривень на 98 млн злотих.
Як повідомляє Bank Polski, вартість середньої операції обміну склала 7 тис. грн, при ліміті 10 тис. грн, передає Інтерфакс-Україна.
Всі обміняні гривні було переведено Bank Polski до регіональних відділень Національного банку Польщі, а потім продано до НБУ за тим самим курсом.
У центробанку Польщі уточнили, що 28 вересня Bank Polski остаточно розрахувався з Національним банком України за укладеною 18 березня угодою про обмін української гривні на польський злотий для українських біженців.
Як повідомлялося, Bank Polski 9 вересня завершив обмін готівкових гривень на польські злоті.
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