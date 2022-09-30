Інфляція у єврозоні вперше в історії зросла до двохзначного показника

Споживчі ціни у єврозоні у вересні збільшилися на 10% у річному вираженні.

Про це свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського Союзу, передає Інтерфакс-Україна.



Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 9,1% у серпні та оновила максимум із початку ведення розрахунків.



Водночас аналітики, опитані Trading Economics, очікували меншого зростання – на 9,7%.



Нинішній рівень інфляції вп'ятеро перевищує цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ), що становить 2%.



Споживчі ціни без урахування харчів та енергоносіїв у вересні збільшились на 4,8% у річному вираженні порівняно з 4,3% у попередній місяць.



Вартість енергоресурсів злетіла на 40,8% (у серпні – на 38,6%). Продукти харчування, алкоголь та тютюн подорожчали на 11,8% (на 10,6%), промислові товари – на 5,6% (на 5,1%), послуги – на 4,3% (на 3,8%).



Зростання споживчих цін у єврозоні у вересні склало 1,2% щодо попереднього місяця. У серпні цей показник зріс на 0,6%.



Найнижча інфляція була зафіксована у Франції (6,2% у річному вираженні), на Мальті (7,3%), у Фінляндії (8,4%) та Ірландії (8,6%). Найбільш значне зростання цін відбулося в Естонії (24,2%), Латвії (22,4%) та Литві (22,5%).