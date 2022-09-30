Нацбанк збільшив щомісячний ліміт на купівлю валюти для розміщення на депозитах до 100 тисяч

Національний банк збільшив із 50 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті) щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців.

Про це повідомляє пресслужа регулятора.

"Такі зміни дадуть змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової, є зручнішими та безпечнішими", – пояснили своє рішення в НБУ.

Відповідні зміни внесені постановою правління НБУ від 29 вересня 2022 року № 211 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18". Більшість положень документа набирають чинності з 1 жовтня 2022 року.

У Нацбанку нагадали, що 21 липня банкам було дозволено продавати громадянам безготівкову іноземну валюту за умови вкладення цих коштів на строковий депозит.

Зазначається, що кількість банків, які пропонують таку послугу, поступово збільшується. Зокрема, упродовж серпня-вересня таку можливість забезпечили кілька банків із найбільшою кількістю клієнтів.