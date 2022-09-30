"Укрзалізниця" та Deutsche Bahn можуть створити спільне вантажне підприємство

"Укрзалізниця" та німецька Deutsche Bahn AG можуть створити спільне підприємство.

Про це повідомив заступник директора департаменту інвестиційної діяльності "Укрзалізниці" Володимир Шемаєв, передає ЦТС.

Спільне підприємство можуть створити у межах нещодавно підписаного компаніями Меморандуму про дострокову допомогу та підтримку.

"Також вивчаємо можливість створення спільного підприємства щодо організації маршрутних поїздів, які могли б регулярно ходити від українського кордону до конкретних німецьких портів або логістичних хабів", – зазначив Шемаєв в інтерв’ю виданню.

За його словами, створення спільного підприємства – ідея не нова. Раніше подібна пропозиція озвучувалась щодо Польських залізниць. На даний момент німецька сторона вивчає це питання з точки зору відповідності потенційного СП антимонопольному законодавству та прораховують економіку питання.

"Для нашої сторони таке підприємство дало б можливість більш чіткого планування, можливо, формування конкретних маршрутів та мінімізацію простоїв на прикордонних переходах. Для іноземних партнерів – вантажопотік, який обчислюється в мільйонах тонн, який раніше вони не обслуговували", – додав Шемаєв.

Він додав, що "Укрзалізниця" запропонувала зробити пілотний проєкт – організувати маршрутний потяг із України до одного з німецьких портів. "Укрзалізниця" готова дати в оперування такому підприємству 120 зерновозів із візками, а з боку DB потрібно хоча б два локомотиви.

"Поки що остаточного рішення немає. Багато що залежатиме від економічного ефекту, окрім того, ми розуміємо, що стан війни несе в собі додаткові ризики для іноземних партнерів", – зазначив менеджер.

Як повідомлялося, 20 вересня АТ "Укрзалізниця" та Deutsche Bahn підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає підтримку та співпрацю в галузі міжнародних вантажних перевезень.