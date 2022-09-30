"Укрзалізниця" та Deutsche Bahn можуть створити спільне вантажне підприємство
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"Укрзалізниця" та німецька Deutsche Bahn AG можуть створити спільне підприємство.
Про це повідомив заступник директора департаменту інвестиційної діяльності "Укрзалізниці" Володимир Шемаєв, передає ЦТС.
Спільне підприємство можуть створити у межах нещодавно підписаного компаніями Меморандуму про дострокову допомогу та підтримку.
"Також вивчаємо можливість створення спільного підприємства щодо організації маршрутних поїздів, які могли б регулярно ходити від українського кордону до конкретних німецьких портів або логістичних хабів", – зазначив Шемаєв в інтерв’ю виданню.
За його словами, створення спільного підприємства – ідея не нова. Раніше подібна пропозиція озвучувалась щодо Польських залізниць. На даний момент німецька сторона вивчає це питання з точки зору відповідності потенційного СП антимонопольному законодавству та прораховують економіку питання.
"Для нашої сторони таке підприємство дало б можливість більш чіткого планування, можливо, формування конкретних маршрутів та мінімізацію простоїв на прикордонних переходах. Для іноземних партнерів – вантажопотік, який обчислюється в мільйонах тонн, який раніше вони не обслуговували", – додав Шемаєв.
Він додав, що "Укрзалізниця" запропонувала зробити пілотний проєкт – організувати маршрутний потяг із України до одного з німецьких портів. "Укрзалізниця" готова дати в оперування такому підприємству 120 зерновозів із візками, а з боку DB потрібно хоча б два локомотиви.
"Поки що остаточного рішення немає. Багато що залежатиме від економічного ефекту, окрім того, ми розуміємо, що стан війни несе в собі додаткові ризики для іноземних партнерів", – зазначив менеджер.
Як повідомлялося, 20 вересня АТ "Укрзалізниця" та Deutsche Bahn підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає підтримку та співпрацю в галузі міжнародних вантажних перевезень.
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