Суд стягнув з підрядника 139 мільйонів за оборудки під час будівництва метро на Виноградар

Господарський суд міста Києва стягнув з комерційної установи до місцевого бюджету 139 млн грн за нецільове використання бюджетних коштів під час будівництва метро до житлового масиву Виноградар.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, прокуратура встановила порушення інтересів держави у зв’язку із нецільовим використанням приватною компанією коштів місцевого бюджету, спрямованих на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до Виноградаря.

"Установлено, що отримані за договором кошти місцевого бюджету призначені для будівництва лінії метрополітену, підрядною організацією всупереч вимог законодавства розміщено на депозитних рахунках в банківській установі, внаслідок чого вказана комерційна установа незаконно збагатилась за рахунок територіальної громади", – йдеться у повідомленні.

Прокуратура до Господарського суду пред’явила позов в інтересах держави в особі Київської міської ради, КП "Київський метрополітен" про стягнення із комерційної установи вказаних коштів.

Суд погодився з доводами прокурора та своїм рішенням задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.