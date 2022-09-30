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Київ (4306) ресторани (129) McDonald's (91)

McDonald’s відкрив зали для відвідувачів у 10 закладах Києва

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

макдональдс,mcdonald’s

Мережа ресторанів McDonald’s відновила повноцінну роботу 10 закладів у Києві. У них працюють зали та "МакДрайв".

Про це повідомила очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі у Facebook.

"Заклади відкриті відсьогодні в Києві: МакДрайв, зали, експрес вікна. Перша 10-ка, з якої раніше можна було отримати доставку", – зазначила вона.

Так, повноцінну роботу відновили заклади за адресами:

  • просп. Гагаріна, 2-А
  • просп. Бажана, 3-Б
  • вул. Михайла Гришка, 7
  • вул. Теодора Драйзера, 4
  • вул. Вишгородська, 33-А
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • просп. Академіка Палладіна, 7-А
  • просп. Леся Курбаса, 19-А
  • просп. Оболонський, 26-А

Як повідомлялося, 20 вересня у Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald’s.

Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.

Автор: Юлiя Недашківська
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Блін, в Харкові Мак відкриється мабуть тільки літом 2023 го і то коли Бєлгород і область буде під контролем ЗСУ, як і Мацква.
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30.09.2022 16:18 Відповісти
 
 