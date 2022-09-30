"Газпром" відновив постачання газу до Китаю

Російський "Газпром" повідомив, що планові профілактичні роботи на газопроводі "Сила Сибіру" завершені, а транспортування газу відновлено.

Про повідомляє пресслужба компанії у Telegram.



"Планові профілактичні роботи на газопроводі "Сила Сибіру" завершено. Транспортування газу, як і планувалося, сьогодні відновлено", – йдеться у повідомленні.

Газопроводом "Сила Сибіру" газ доставляють із Чаяндинського родовища до Китаю та російським споживачам на Далекому Сході. Наприкінці 2022 року в систему почне надходити газ із Ковиктинського родовища в Іркутській області.



Як повідомлялося, "Газпром" оголосив про плани провести профілактичні роботи на "Силі Сибіру" 20 вересня. Вони були заплановані на 22-29 вересня. На цей час транспортування газу було тимчасово припинено.

"Сила Сибіру" – магістральний газопровід, що постачає газ з Якутії до Примор'я та Китаю. Протяжність газопроводу – приблизно 3 тис. км, продуктивність – 38 млрд куб. м на рік.

"Газпром" і CNPC у 2014 році уклали на 30 років договір. Газопровід запустили в роботу у 2019 році.