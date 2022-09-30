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У "Дії" відновили можливість сплачувати штрафи при автофіксації порушень ПДР

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дія

У "Дії" відновили можливість переглядати та сплачувати штрафи автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Камера зафіксувала порушення ПДР? Ми надішлемо вам push-сповіщення про це в застосунку "Дія". Також ви зможете переглянути деталі та сплатити штраф через Apple Pay, Google Pay чи за банківськими реквізитами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що користувачі зможуть переглянути в "Дії" історію штрафів навіть за період, коли послуга була недоступна.

Сервіс реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з МВС, Головним сервісним центром МВС та ДП "Інфотех".

Автор: Юлiя Недашківська
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