БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1944 відвідувача онлайн
Новини Енергетика
3 423 0
газ (7461) ліцензія (697) Турецький потік (155)

Оператор "Турецького потоку" повідомив про відкликання ліцензії через санкції ЄС проти РФ

Новини БізнесЦензор Енергетика

поток,турецкий

Компанія South Stream Transport B.V, оператор газопроводу "Турецький потік", повідомила, що у неї достроково відкликали експортну ліцензію через санкції Європейського Союзу проти РФ.

Ліцензію було відкликано 18 вересня, передає "Комерсант" із посиланням на заяву компанії.

У повідомленні наголошується, що постачання газу трубою не зупиняться. South Stream Transport B.V. подала заявку на поновлення ліцензії. У заявці зазначається, що постачання важливе для енергетичної безпеки Європи.

Офіційне повідомлення про відкликання ліцензії направила влада Нідерландів, пославшись на пункти постанови Євросоюзу.

"Згідно з цими пунктами забороняється постачання товарів та надання послуг, зокрема технічної допомоги та обслуговування, для використання в Росії, включаючи її виняткову економічну зону та континентальний шельф", – йдеться в прес-релізі.

"Турецьким потоком" газ поставляється з Росії до Туреччини та країн Південної та Південно-Східної Європи – Сербію, Болгарію, Грецію, Північну Македонію, Румунію, Боснію, Герцеговину. Протяжність газопроводу – 930 км. Його проєктна потужність складає 31,5 млрд. куб. м газу на рік. Газопровід запустили у січні 2020 року.

Як повідомлялося, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 