Євросоюз очікує підсумків розслідування аварій на "Північних потоках" для додаткового захисту інфраструктури

Єврокомісія очікує з’ясування причин пошкодження газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2", щоб визначитися з додатковими заходами щодо захисту критично важливої інфраструктури.

Про це заявила офіційна представниця ЄК Дана Спінант на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Передусім потрібно знати, що там сталося, які причини і хто несе відповідальність. Це дозволить нам розуміти, що треба брати до уваги, щоб уникнути подібного надалі й забезпечити захист інших критично важливих інфраструктур, які є в Європейському Союзі, зокрема в галузі енергетики", – сказала Спінант.

За її словами, до результатів розслідування недоцільно висловлюватись про спеціальні заходи щодо захисту об'єктів інфраструктури.

Читайте також: Ціни на газ у Європі опустилися до $1800 за тисячу кубометрів попри аварії на "Північних потоках"

Паралельно, не чекаючи на результати розслідування, ЄК веде роботу з державами-членами ЄС щодо проведення стрес-тестів інших інфраструктур.

"За результатами цих стрес-тестів – і в цьому їх призначення – будемо бачити, чи адекватними є заходи, що вживаються, і діючі процедури, чи потрібно зробити інші розпорядження", – пояснила Спінант.

Інша офіційна представниця ЄК Аніта Хіппер нагадала, що Єврокомісія запропонувала у 2020 році проєкт європейської директиви зі стійкості критично важливих інфраструктур. Вона висловила сподівання, що у зв'язку з "виключною, безпрецедентною ситуацією" навколо "Північних потоків" цей документ буде ухвалено найближчим часом.

Як повідомлялося, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.