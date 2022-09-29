Сейм Польщі закликав ЄС припинити видачу віз росіянам

Сейм (нижня палата парламенту) Польщі ухвалив резолюцію, в якій засудив псевдореферендуми, організовані на окупованих Росією територіях України, та закликав Європейський Союз припинити видачу віз громадянам Росії.

Про це повідомляє RMF24, передає Європейська правда.

За резолюцію "Про засудження незаконних референдумів, проведених російською владою на окупованих територіях України, та вжиття заходів щодо припинення видачі віз громадянам Російської Федерації" проголосували 434 польські депутати, ще двоє утрималися.

У резолюції наголошується, що Сейм не визнає результатів незаконних референдумів, проведених підконтрольними Російській Федерації колабораціоністськими адміністраціями окупованих регіонів України.

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"Проведені в атмосфері терору, вони порушують всі норми міжнародного права й заслуговують на однозначний осуд міжнародної спільноти", – йдеться в документі.

Також у резолюції називається "морально неприйнятним" подальше вільне пересування Європою громадянами "країни, яка веде жорстоку загарбницьку війну та вчиняє акти державного тероризму".

"Сейм Республіки Польща підтримує кроки польського уряду на міжнародній арені щодо припинення видачі віз громадянам Російської Федерації. Країни Європейського Союзу та інституції ЄС мають бути солідарними на боці тих, на кого напали, і проти нападників", – зазначається там.

Як повідомлялося, із 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.

Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися. Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.