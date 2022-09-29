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Ціни на газ у Європі опустилися до $1800 за тисячу кубометрів попри аварії на "Північних потоках"

Новини БізнесЦензор Енергетика

ес,газ

Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на "день уперед" 29 вересня станом на закриття становила 179,5 євро за МВт-год або $1813 за тисячу кубометрів.

Порівняно із закриттям попереднього торгового дня ціни впали на 7% повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином біржові ціни на газ майже компенсували зростання на тлі новин про аварії на газопроводах системи "Північний потік", коли вони перевищували $2000 за тисячу кубометрів.

Як повідомлялося, 27 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

НАТО вважає, що витоки газу на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталися внаслідок диверсійних дій.  При цьому представники європейських спецслужб у понеділок і вівторок зафіксували кораблі ВМС Росії поблизу витоків у трубопроводах "Північного потоку", які ймовірно, сталися внаслідок підводних вибухів, за даними CNN.

Автор: Михайло Орлюк
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Тому й підірвали...знає ,що ЄС готує обмеження ціни на газ та нафту.....а ще що б наступна влада (інша мафія московитів) не деже раділа....
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30.09.2022 09:22 Відповісти
А чи дадуть це й газ,що не йде на експорт, простим людям...спалять.....глилозубе,відстале,дике народонаселення теж підтримує тих хто їм бреше, і знищує.....
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30.09.2022 09:26 Відповісти
 
 