Аграрії отримали пільгових кредитів на 62 мільярди

У цілому за 2022 рік станом на сьогодні 33,63 тис. аграріїв залучили кредитів на 62,51 млрд грн. Із них під посівну кампанію до 1 червня – на суму 38,55 млрд грн. Із 1 червня по сьогодні – 23,96 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та подовольства.

Загалом за програмою портфельних гарантій 80% видано кредитів в обсязі 25,74 млрд грн.

За минулий тиждень 1 371 аграрій отримав кредитів на 1,25 млрд грн.

Найбільше за минулий тиждень залучили аграрії Київської – 318 млн грн, Дніпропетровської – 145 млн грн, Одеської - 123 млн грн та Кіровоградської областей – 103 млн грн.

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Топ-10 регіонів за обсягами кредитування за увесь період є: Київська (8,93 млрд грн), Вінницька (6,75 млрд грн), Кіровоградська (6,12 млрд грн), Дніпропетровська (4,11 млрд грн), Одеська (4,03 млрд грн), Львівська (3,56 млрд грн), Полтавська (3,5 млрд грн), Чернігівська (3,37 млрд грн), Волинська (3,32 млрд грн), Хмельницька (3,19 млрд грн) області.

Найбільші обсяги кредитів за цей час надали: "Райффайзен Банк" (13,56 млрд грн), "Приватбанк" (13 млрд грн), "Ощадбанк" (10,44 млрд грн), "Укргазбанк" (6,6 млрд грн), "Креді Агріколь банк" (5,45 млрд грн), "ПУМБ" (4,37 млрд грн), "Укрексімбанк" (3,31 млрд грн), "Прокредит Банк" (1,71 млрд грн).

Аграрії залучають кредити в розмірі від 100 тис. до 90 млн грн у межах програми "Доступні кредити 5-7-9". Відсотки становлять від 0% до 9% залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Процентна ставка для позичальника – це частина базової процентної ставки за кредитом, яку він сплачує. Різницю між базовою процентною ставкою та процентною ставкою для позичальника компенсує Фонд розвитку підприємництва.

Банки йдуть на суттєве спрощення умов отримання кредитів для аграріїв: це стосується пакета документів та різноманітних бюрократичних процедур, подекуди скасовують необхідність нотаріального завірення договорів застави. Працює ринок кредитування під заставу земельної ділянки.

Нагадаємо, уряд затвердив порядок використання 1,5 млрд грн на підтримку малих і середніх фермерів та сільгоспвиробників.

Агровиробники зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів на онлайн-платформі Державний аграрний реєстр.

Крім того постановою Кабміна №916 від 29 липня 2022 року пролонговано з 6 місяців до 12 місяців кредити за ставкою 0% річних, які надавалися під посівну кампанію.