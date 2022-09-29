Надходження від міжнародних партнерів впали у вересні до мінімуму з початку літа, – Мінфін

Україна у вересні отримала близько $2 млрд зовнішнього фінансування для покриття дефіциту держбюджету порівняно з $4,69 млрд у серпні, $2,75 млрд у липні та $3,37 млрд у червні.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів у ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У вересні ми отримали близько $2 млрд. Це не ті обсяги, на які ми розраховували. Але оскільки у нас є залишки попередніх періодів, плюс дохідна база зросла порівняно з початком війни, тому ми зараз спокійніше дивимося на наші можливості та потреби" , – сказав осільник Мінфіну.

Марченко додав, що якщо країни-партнери виконають свої обіцянки профінансувати у необхідному обсязі бюджет України, то проблем із фінансуванням бюджету до кінця року не буде.

"Це насамперед стосується отримання необхідної допомоги з боку ЄС – 5 млрд євро макрофінансової допомоги очікуємо. Якщо буде отримана (ще від ЄС) обіцяна допомога 3 млрд євро цього року, то я не бачу взагалі проблем щодо фінансування дефіциту бюджету цього року" , – пояснив голова Мінфіну.

За даними Мінфіну, станом на 28 вересня з початку повномасштабної війни зовнішнє фінансування бюджету України склало $19,42 млрд, зокрема грантове – $10,02 млрд, тоді як заявлене – $34,93 млрд.

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Найбільшу підтримку Україні обіцяли США та Євросоюз – відповідно $12,99 млрд і $11,6 млрд, проте якщо США з цього обсягу виділили вже $4,49 млрд, або 65% (всі кошти у вигляді грантів), то ЄС – $2,43 млрд, або 21%, з яких у вигляді грантів лише $144 млн.

Замикає трійку донорів держбюджету Європейський інвестбанк (ЄІБ), який із обіцяних $2,32 млрд виділив у вигляді кредитів $1,22 млрд, у тому числі $500 млн на відновлення.

Водночас фінансування дефіциту бюджету на 315 млрд грн, або на $10,15 млрд в еквіваленті забезпечив Національний банк України за рахунок прямого викупу військових облігацій.

Як повідомлялося, Мінфін України наступного року для покриття дефіциту держбюджету планує залучити $37,9 млрд від міжнародних партнерів, у тому числі $18 млрд – від США, $15 млрд – від МВФ, ще $4,9 млрд має надійти від ЄС та з інших джерел.

У 2021 році щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну та уряду, становить близько $5 млрд.