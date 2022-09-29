Системою екстреного оповіщення ДСНС охоплено 67% абонентів

Із 7 по 23 вересня по всій країні проходило тестування системи оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Загалом у кожну область надійшло вісім повідомлень.

Про це заявив заступник голови Державої служби з наддвичайних ситуацій питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Роман Примуш.

"Така кількість повідомлень пояснюється тим, що ми їх відправили, виявили недоліки, а потім перевірили, чи ці недоліки усунуто", – пояснив Примуш.

За його словами, центр оповіщення вже повністю готовий до роботи.

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"На початку тестування покриття абонентів становило 41%. Зараз система досягла 67% покриття, що є хорошим показником, враховуючи швидкість налаштування. Також можна було налаштувати під старі моделі телефонів, щоб вони теж отримували екстрені повідомлення", – сказав заступник голови ДСНС.

Крім того, експерти перевірили роботу системи на максимальній потужності, тобто в разі надсилання повідомлень по всій країні одночасно. Примуш зазначив, що, швидше за все, не потрібно буде сповіщати про надзвичайні ситуації одночасно всю державу. Сповіщення потрібно буде розсилати лише по регіонах.

Зараз фахівці працюють над адаптацією під операційні системи старого покоління 2015-2018 років.

"Ми закликаємо мешканців оновлювати свої операційні системи для підтримки нових функцій, які впроваджуються. Зараз ми працюємо над тим, щоб оповіщення надходили і на кнопкові телефони, тому що деякі власники таких телефонів поки не отримують", – пояснив заступник голови ДСНС.

Якщо у громадянина абсолютно застаріла модель телефону, він буде отримувати сповіщення за допомогою існуючих систем.

Примуш зазначив, що Державна служба з надзвичайних ситуацій не відстежує місцезнаходження людини та не збирає її особисті дані: "Система працює не так, як звичайне смс-сповіщення. Ми просто посилаємо сигнал на базову станцію, а базова станція потім надсилає його на телефон".