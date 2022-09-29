Інфляція у Німеччині сягнула двохзначних чисел вперше за останні 70 років

Споживчі ціни у Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у вересні зросли на 10,9% у річному вираженні, різко прискорившись порівняно з 8,8% у серпні.

Як свідчать попередні дані Федерального статистичного управління країни (Destatis), таким чином інфляція у країні знову оновила історичний рекорд, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Опитані Trading Economics аналітики в середньому очікували на помірніше прискорення інфляції – до 10%.

За даними Destatis, споживчі ціни у вересні зросли одразу на 2,2% порівняно з попереднім місяцем, експерти очікували зростання на 1,3%. У серпні щомісячне зростання цін склало 0,4%.

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Інфляція, розрахована за німецькими стандартами, цього місяця становила 10% у річному вимірі. Це максимальний рівень з 1951 року, коли інфляція у Німеччині, що відновлюється після війни, досягала 11%, зазначає Trading Economics. Щодо попереднього місяця ціни піднялися на 1,9%.

Аналітики оцінювали річну інфляцію на рівні 9,4%, місячну – 1,3%. У серпні вона становила 7,9% та 0,3% відповідно.

Згідно з попередніми даними, вартість енергоносіїв у ФРН цього місяця підскочила на 43,9% у річному вираженні (у серпні – на 35,6%), продуктів харчування – на 18,7% (на 16,6%). При цьому, послуги подорожчали на 3,6% після зростання на 2,2%.

Остаточні дані про вересневу інфляцію буде опубліковано 13 жовтня.