Україна готується стати членом Банку розвитку Ради Європи

Заступниця міністра фінансів Ольга Зикова та директорка Департаменту міжнародних фінансових проєктів Катерина Елішиєва зустрілись з представниками Офісу Ради Європи в Україні для обговорення питання вступу України до Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Повідомляється, що було створено міжвідомчу групу з питань членства України в БРРЄ. Метою є забезпечення житлом громадян України, у тому числі внутрішньо переміщених осіб та сприяння проведенню державної житлової політики. Співпраця також включає розробку нових фінансово-кредитних програм, реалізацію міжнародних інвестиційних проєктів, у тому числі для подальшого кредитування внутрішньо переміщених осіб.

"Ми високо цінуємо можливість використовувати значний досвід Банку розвитку Ради Європи щодо імплементації важливих соціальних проєктів у цей складний для України час. Міністерство фінансів уже проводить роботу з профільними Міністерствами щодо потенційних спільних проектів з Банком. Співпраця з БРРЄ, окрім застосування успішного досвіду у ході модернізації житлових програм та механізмів фінансування в Україні, може мати фінансове наповнення реалізації проєктів із будівництва житла для соціально незахищених верств населення, в тому числі надання кредитів для подолання наслідків повномасштабної збройної агресії РФ проти України", – зазначила Зикова.