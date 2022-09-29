Голова Фонду держмайна хоче взяти в управління всю державну власність

Фонд державного майна (ФДМУ) хотів би стати єдиним керуючим усією державною власністю в країні, тоді як наразі вона розподілена між 96 різними відомствами.

Про це новий голова ФДМУ Рустем Умеров заявив в рамках організованого UkraineInvest форуму, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На його думку, що така централізація дозволить підвищити ефективність управління держвласністю.

Умеров також знову заявив про плани створення Суверенного фонду, в якому можна було б об'єднати основні державні підприємства.

За його словами, він проводить консультації із суверенними фондами інших країн з цього питання.

Говорячи про приватизацію, голова ФДМУ нагадав про поновлення в середині вересня продажу об'єктів малої та середньої приватизації. Він повідомив, що до кінця року буде проведено щонайменше 150 таких аукціонів.

Щодо великої приватизації Умеров зазначив, що проводить консультації щодо доцільності її поновлення, у тому числі з великими консалтинговими компаніями.

Зазначимо, що ідею концентрації всіх державних об'єктів нерухомості під управлінням ФДМУ відстоював попередній осільник відомства Дмитро Сенніченко, проте вона не знайшла практичної реалізації.

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Як повідомлялося, 7 вересня Верховна Рада призначила нардепа Рустема Умєрова ("Голос") на посаду очільника Фонду державного майна. Умєров – народний депутат України IX скликання. До обрання нардепом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.

27 вересня Кабінет міністрів призначив першим заступником голови Фонду державного майна Дмитра Клименкова, він займатиметься питаннями відновлення роботи найбільших державних підприємств. Останні 9 років до цього Клименков працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" Ігоря Коломойського та партнерів, де очолював напрямок інфраструктури та логістики.