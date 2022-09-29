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приватизація (1193) Умеров (7) ФДМУ (1210)

Голова Фонду держмайна хоче взяти в управління всю державну власність

Новини БізнесЦензор Влада Корпоративні відносини

умеров

Фонд державного майна (ФДМУ) хотів би стати єдиним керуючим усією державною власністю в країні, тоді як наразі вона розподілена між 96 різними відомствами.

Про це новий голова ФДМУ Рустем Умеров заявив в рамках організованого UkraineInvest форуму, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На його думку, що така централізація дозволить підвищити ефективність управління держвласністю.

Умеров також знову заявив про плани створення Суверенного фонду, в якому можна було б об'єднати основні державні підприємства.

За його словами, він проводить консультації із суверенними фондами інших країн з цього питання.

Говорячи про приватизацію, голова ФДМУ нагадав про поновлення в середині вересня продажу об'єктів малої та середньої приватизації. Він повідомив, що до кінця року буде проведено щонайменше 150 таких аукціонів.

Щодо великої приватизації Умеров зазначив, що проводить консультації щодо доцільності її поновлення, у тому числі з великими консалтинговими компаніями.

Зазначимо, що ідею концентрації всіх державних об'єктів нерухомості під управлінням ФДМУ відстоював попередній осільник відомства Дмитро Сенніченко, проте вона не знайшла практичної реалізації.

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Як повідомлялося, 7 вересня Верховна Рада призначила нардепа Рустема Умєрова ("Голос") на посаду очільника Фонду державного майна. Умєров – народний депутат України IX скликання. До обрання нардепом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.

27 вересня Кабінет міністрів призначив першим заступником голови Фонду державного майна Дмитра Клименкова, він займатиметься питаннями відновлення роботи найбільших державних підприємств. Останні 9 років до цього Клименков працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" Ігоря Коломойського та партнерів, де очолював напрямок інфраструктури та логістики. 

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+2
тільки заступником стала людина беня
і баня безкорисно сказав шо і як делать.
ми це моніне правління будем згадувати довго
дуже довго
за 150 млрд привата забули
борги списали
сплату ренти відмінили
все держмайно переходить під повний контроль
ахуітітєльно моня руліт
і у всьому винен порох.....
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29.09.2022 20:15
+2
О, ***! Ще одна падлюка прийшла до влади... Воно взагалі не розуміє, що таке держмайно в підкатегоріях... Воно хоче прибрати ВСЕ до себе... так простіше контролювати бабло, та його одержувати...
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29.09.2022 21:54
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30.09.2022 12:53 Відповісти
І що це дасть?

Тобто я правильно розумію вони хочуть взяти під свій контроль Енергоатом та інші?

Це якось дивно. Нехай дають максимально деталізовані аргументи.

Справді держава повинна зробити деяку централізацію державних компаній, поутворювати з них корпорації. Наприклад можливо передати СхідГЗК до Енергоатома чи до якоїсь єдиної державно видобувної корпорації. І так далі і тому подібне щоб не було їх так дофіга, щоб вони легко адмініструвались та легко перевірялись. Щоб наприклад Енергоатом міг легко виступити інвестором в СхідГЗК. Но ось не думаю що передати взагалі всі в ФДМУ це розумно та можливо.

Ну і звичайно всі зайві віддати під приватизацію за умови обов'язкових інвестицій якщо держава планує зберегти такі галузі чи технології в межах країни.
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29.09.2022 20:00 Відповісти
тільки заступником стала людина беня
і баня безкорисно сказав шо і як делать.
ми це моніне правління будем згадувати довго
дуже довго
за 150 млрд привата забули
борги списали
сплату ренти відмінили
все держмайно переходить під повний контроль
ахуітітєльно моня руліт
і у всьому винен порох.....
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29.09.2022 20:15 Відповісти
Голова Фонду держмайна хоче взяти в управління всю державну власність Джерело: https://biz.censor.net/n3370470

Всі чиновники до речі яких ні хто не вибирав , да і ті заседілись бо від їх користі ні якої тільки одина шкода хотять керувати і брати в управління державну власність , а створити ні чого не можуть тим паче в окопи захищати країну. А всю Україну не хотів всяв в управління? чи вони з Путіним вирішили конкурувати. той тоже хоче взяти все в управлінняю.

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29.09.2022 20:00 Відповісти
рожа не треснет?
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29.09.2022 20:58 Відповісти
Так легше красти буде? Централізовано, так би мовити...
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29.09.2022 21:08 Відповісти
Тут палка з двох кінців, буде красти один, а так крадуть 96, але один може вкрасти більше чим 96
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30.09.2022 11:03 Відповісти
Не хватає чим керувати хоч би з оцінкою в своєму відомстві розібрався яку яценко з арахамією та конвертами депутатам розігнали а народу видають довідки з космічними цінами нерухомості .
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29.09.2022 21:09 Відповісти
у этого македонского наверно писюн маленький точнее в бени....
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29.09.2022 21:17 Відповісти
О, ***! Ще одна падлюка прийшла до влади... Воно взагалі не розуміє, що таке держмайно в підкатегоріях... Воно хоче прибрати ВСЕ до себе... так простіше контролювати бабло, та його одержувати...
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29.09.2022 21:54 Відповісти
Може потрибно умови створити для людей щоб экономіка в країні ровивалаь, а не корупціонерів і хай сомі беруть в управління , працюють і заробляють , платять податки тим паче що майно народне, а не чиновники беруть в управління а потім викупають не платять податки бо хто ж їх заставе, а потім переоформлюють викупленне майно за бесцінь на офшори.
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29.09.2022 22:35 Відповісти
Кто назначил Умерова на эту должность? Буба криворогий. Для умных уже все понятно. Специально для ЗЕбанутых идиотов объясню, потому что у них только одна извилина, и та между ягодиц. Этим высером Умеров воплощает в жизнь мечту бубы и Бени КАЛ.омойского, по которой у них закончилась эпоха бедности, как кукарекали с анала КАЛ.омойского Г+Г и из каждого утюга.
Ось така муйня, ЗЕбанутое быдло, выбравшее шута. А вы как были нищебродами, так и останетесь.
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30.09.2022 08:48 Відповісти
Новьіе_ліца із партії "Голос" Умерови разом із давньою обслугою каломойші готові допомагати мафії грабувати Україну..
Напевно, не бєзвозмєздно.

28. 09. 2022

Кабінет міністрів призначив першим заступником голови Фонду державного майна (ФДМУ) Умерова Дмитра Клименкова.

Останні 9 років він працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" Ігоря Коломойського та партнерів.

Джерело: https://biz.censor.net/n3370202
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30.09.2022 10:58 Відповісти
 
 