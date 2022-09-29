Голова Фонду держмайна хоче взяти в управління всю державну власність
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Фонд державного майна (ФДМУ) хотів би стати єдиним керуючим усією державною власністю в країні, тоді як наразі вона розподілена між 96 різними відомствами.
Про це новий голова ФДМУ Рустем Умеров заявив в рамках організованого UkraineInvest форуму, повідомляє Інтерфакс-Україна.
На його думку, що така централізація дозволить підвищити ефективність управління держвласністю.
Умеров також знову заявив про плани створення Суверенного фонду, в якому можна було б об'єднати основні державні підприємства.
За його словами, він проводить консультації із суверенними фондами інших країн з цього питання.
Говорячи про приватизацію, голова ФДМУ нагадав про поновлення в середині вересня продажу об'єктів малої та середньої приватизації. Він повідомив, що до кінця року буде проведено щонайменше 150 таких аукціонів.
Щодо великої приватизації Умеров зазначив, що проводить консультації щодо доцільності її поновлення, у тому числі з великими консалтинговими компаніями.
Зазначимо, що ідею концентрації всіх державних об'єктів нерухомості під управлінням ФДМУ відстоював попередній осільник відомства Дмитро Сенніченко, проте вона не знайшла практичної реалізації.
Як повідомлялося, 7 вересня Верховна Рада призначила нардепа Рустема Умєрова ("Голос") на посаду очільника Фонду державного майна. Умєров – народний депутат України IX скликання. До обрання нардепом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.
27 вересня Кабінет міністрів призначив першим заступником голови Фонду державного майна Дмитра Клименкова, він займатиметься питаннями відновлення роботи найбільших державних підприємств. Останні 9 років до цього Клименков працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" Ігоря Коломойського та партнерів, де очолював напрямок інфраструктури та логістики.
Будь ласка, зачекайте...
Тобто я правильно розумію вони хочуть взяти під свій контроль Енергоатом та інші?
Це якось дивно. Нехай дають максимально деталізовані аргументи.
Справді держава повинна зробити деяку централізацію державних компаній, поутворювати з них корпорації. Наприклад можливо передати СхідГЗК до Енергоатома чи до якоїсь єдиної державно видобувної корпорації. І так далі і тому подібне щоб не було їх так дофіга, щоб вони легко адмініструвались та легко перевірялись. Щоб наприклад Енергоатом міг легко виступити інвестором в СхідГЗК. Но ось не думаю що передати взагалі всі в ФДМУ це розумно та можливо.
Ну і звичайно всі зайві віддати під приватизацію за умови обов'язкових інвестицій якщо держава планує зберегти такі галузі чи технології в межах країни.
і баня безкорисно сказав шо і як делать.
ми це моніне правління будем згадувати довго
дуже довго
за 150 млрд привата забули
борги списали
сплату ренти відмінили
все держмайно переходить під повний контроль
ахуітітєльно моня руліт
і у всьому винен порох.....
Всі чиновники до речі яких ні хто не вибирав , да і ті заседілись бо від їх користі ні якої тільки одина шкода хотять керувати і брати в управління державну власність , а створити ні чого не можуть тим паче в окопи захищати країну. А всю Україну не хотів всяв в управління? чи вони з Путіним вирішили конкурувати. той тоже хоче взяти все в управлінняю.
Ось така муйня, ЗЕбанутое быдло, выбравшее шута. А вы как были нищебродами, так и останетесь.
Напевно, не бєзвозмєздно.
28. 09. 2022
Кабінет міністрів призначив першим заступником голови Фонду державного майна (ФДМУ) Умерова Дмитра Клименкова.
Останні 9 років він працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" Ігоря Коломойського та партнерів.
Джерело: https://biz.censor.net/n3370202