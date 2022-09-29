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Новини Фінанси
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Росія (11599) золотовалютний резерв (220)

Золотовалютні резерви Росії впали з початку повномасштабної війни на $94 мільярди

Новини БізнесЦензор Фінанси

путин,путін

Міжнародні резерви Росії станом на 23 вересня становили $549,7 млрд, зменшившись за тиждень на $8 млрд.

Як свідчать дані на офіційному сайті Банку Росії, з початку повномасштабного вторгнення в Україну вони впали на $93,5 млрд (з $643,2 млрд станом на 18 лютого).

Міжнародні (золотовалютні) резерви РФ складаються із коштів у іноземній валюті, спеціальних прав запозичення Міжнародного валютного фонду, резервної позиції у МВФ та монетарного золота.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

При цьому до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано рекордний обсяг російських резервів за всю історію – $643,2 млрд станом на 18 лютого 2022 року. До кінця травня валютні резерви Росії зменшились на $60 мільярдів.

Автор: Михайло Орлюк
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Все резервы России арестованные на западе, и все арестованные деньги российских олигархов немедленно должны быть переведены на счет Украины!!! Украина должна всем звонить на Западе и заставлять делать заявления совместные об этом и быстрее перечислить эти деньги Украине! Быстрее!!! Шмыгаль, Зеленский, все политики - требуйте немедленно эти деньги! Они нужны Украине за разрушения нанесенные Украине и этого мало!!!
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30.09.2022 05:15 Відповісти
Zeкоманда вже 8 місяців не може конфіскувати майна кацапських олігархів в Україні на 2 млрд, а ти хочеш щоб нам хтось щось просто так віддавав із Лондонів і Берлінів. Смішний ти.
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30.09.2022 06:20 Відповісти
Деньги Украине Запад давать будет, но из рук не выпустит. Если все отдать Украине- за год в дороги укатают! И скажут- все по честному! Вот документики имеются!
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30.09.2022 08:08 Відповісти
Не будь таким наивным. На Западе прекрасно знают, что сейчас страной рулит Беня КАЛомойский, которого американцы назвали вором всех времен, через своихь шестерок, поэтому каждый цент, выделенный Западом на восстановление Украины, а так-же конфискованные у кацапов миллиарды, должны жостко контролироваться Западом, иначе вся эта свора ЗЕбанутых шакалов мгновенно все разворует.
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30.09.2022 09:15 Відповісти
*****, срущее в чемодан, ты не золотишко рассматривай, а лучше выбери себе веревку, на которой тебя, дрыща обосранного повесят.
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30.09.2022 09:08 Відповісти
Газ теперь в Европу они перестанут продавать так активно, а значит начнут таять еще быстрее. Темпы ободряющие.
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30.09.2022 09:57 Відповісти
А що кремлівській мафії : війна йде не на їх території,винищать своїх диких придурків і зеків,знищать генералів (розвелось , що бліх),знищать застаріле іржаве озброєння (а куди його подіти....а потім єрмаки їм накрадуть нового ),знищать зажертих менеджерів газпрому (дуже гарнечистилище) оманськікнурі разом зкаламоєм вже працюють на кремлівську мафію (он "смотрящій"януковіча єЛДАК міцно тримає за інструмент одоробало разом ззрадою іправітєльством....абєнявагонами відправляє мільярди на "другу"армію світу....це й була мрія колективного путіна за рахунок працьовитих українців підняти свою "другу армію"(бо не вп..... не в "красну" армію ),відновити і модернізувати економіку.....ну не можуть вони бути "імпєрією" БЕЗ УКРАЇНЦІВ....бо тупі,бо злодії,бо гвалтівники,бо кати : можуть тільки красти,відбирати і брехати,брехати,брехати...Українці,чому ви такі добрі і наївні.....чому дозволи кучмі лягти під кремлівську мафію ?Чому зараз дозволяєте ,що б нас нищилизлодіюпри владі ? Хана нам доки бєняуруля...
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30.09.2022 10:04 Відповісти
 
 