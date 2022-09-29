Власник російської соцмережі "ВКонтактє" продав ігровий підрозділ з дисконтом через санкції

Російський холдинг VK, який контролює найбільші соцмережі в країні, оголосив про продаж 100% свого ігрового підрозділу My.Games за $642 млн засновнику і керуючому партнеру венчурного фонду Leta Capital Олександру Чачаві.

Як пише російьский Forbes, ще рік тому My.Games оцінювалася в $3-5 млрд, однак продаж цього активу зі значним дисконтом був неминучим через санкції.

Джерело, близьке до сторін угоди, розповіло, що Чачава придбав компанію з дисконтом: ще в березні вона оцінювалася приблизно в $1 млрд.

При цьому у інвестфонді Чачави не було достатньо грошей для придбання My.Games, відповідно, зараз він може управляти активами, щоб вивести їх з-під ризиків санкцій, стверджують співрозмовники видання.

Підрозділ My.Games працював в основному на зарубіжних ринках, розробляв та видавав ігри для персональних комп'ютерів, консолей та мобільних пристроїв. До нього також входить понад десяток ігрових студій розробки. Загалом компанія має 160 проектів, 25 млн активних користувачів та 12 офісів по всьому світу, де працюють 2000 співробітників.

Без My.Games компанія VK продовжить розвивати ігрові проекти під брендом VK Play (включає магазин ігор, хмарний геймінг та ін.), його керівником стане колишній гендиректор My.Games Володимир Кірієнко, який знаходиться у санкційних списках США.

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Основна причина продажу My.Games полягає у реальній можливості втратити цей бізнес через запроваджені проти Росії санкції, пояснює аналітик ІК "Велес Капітал" Артем Михайлін. За його словами, понад 70% виручки ігровий підрозділ VK заробляє за кордоном і близько 70% – від мобільних ігор. Якщо ігри компанії видалять з магазинів додатків Apple і Google, то по суті VK втрачає більшу частину бізнесу.

Ігри були одним із топових напрямків для VK, другим за виручкою після соцмереж та реклами, підтверджує керуючий директор департаменту роботи з акціями компанії "Система Капітал" Костянтин Асатуров. За перше півріччя 2022 року виторг VK склав 63,4 млрд рублів, а виручка ігрового напрямку трохи більше третини від цієї суми – 21,47 млрд рублів.

Видання зауважує, що My.Games – не перша компанія з державною участю РФ, яка відмовляється від ігрового підрозділу. У червні 2022 року російський "Сбєр" оголосив про закриття свого ігрового напряму SberGames.