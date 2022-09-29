Угорщина блокуватиме санкції проти російської енергетики, – ЗМІ

Угорщина, як і раніше, не готова підтримати пропозиції щодо санкцій проти Росії, якщо ці заходи стосуватимуться енергетики.

Про це заявили в угорському уряді, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на італійську газету "Соле 24 – оре".

"Якщо в новому пакеті санкцій будуть обмежувальні заходи щодо енергетики, то ми це не підтримаємо", – цитує газета керівника канцелярії прем'єра Гергелі Гуляша.

Єврокомісія повідомила 28 вересня, що в рамках нових санкцій проти РФ пропонує запровадити нові обмеження на експорт товарів до Росії, обговорити запровадження ліміту цін на нафту РФ. Очікується, що найближчими днями ці пропозиції обговорюватимуть у ЄС на рівні постпредів країн.

Зокрема, проєкт восьмого пакету санкцій, які підготувала Європейська комісія, передбачає заборону на імпорт частини російської сталеливарної та ювелірної продукції.