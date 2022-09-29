Україна отримала квоту на вилов риби в Атлантичному океані

За результатами 44 щорічної сесії Організації з рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану (НАФО) Україні на 2023 рік виділено національну квоту на вилов морського окуня в обсязі 150 тонн.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Держрибагентство звертає увагу, що до використання також доступні промислові квоти для груп договірних сторін, що встановлені за статтею "Інші": тріска атлантична, морський окунь, жовтохвоста лиманда, атлантична довга камбала, білий американський морський налим, скат, кальмар, вилов яких здійснюється "за олімпійським принципом" без розподілу на національні квоти.

Засідання НАФО та її робочих органів відбуваються щороку. Під час заходів обговорюються результати проведення наукових робіт з оцінки запасів водних біоресурсів, питання регулювання промислу у північно-західній частині Атлантичного океану, встановлюються національні квоти вилову водних біоресурсів тощо.

Квота виділяється безпосередньо державі-члену, тому судно, що веде промисел за цією квотою, має бути під прапором України.