БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
837 відвідувачів онлайн
Новини ЕнергетикаТранспорт
8 029 9
акциз (224) бензин (1020) закон (1330) ціни (2965) дизпаливо (1227)

Акцизи на бензин і дизпаливо зростуть із завтрашнього дня

Новини БізнесЦензор Енергетика Транспорт

заправка,азс

Сьогодні, 29 вересня, в офіційній газеті "Голос України" було опубліковано закон про повернення акцизного податку на пальне (законопроєкт 7668-д).

Таким чином, він набуде чинності завтра, 30 вересня, звертає увагу галузеве видання enkorr.

Згідно з законом, акцизи на різні види пального збільшено з нинішніх 0 євро за 1000 літрів до:

  • 100 євро за 1000 літрів для бензину та дизпалива;
  • 52 євро за 1000 літрів – для автогазу.

Водночас податок на додану вартість для всіх видів пального залишається на рівні 7%.

Також законом передбачена пільга для Міноборони – на період воєнного та надзвичайного стану (але не пізніше 1 липня 2023 року) на пальне для потреб Збройних Сил акциз залишиться на рівні 0 євро за 1000 літрів.

Такі ставки діятимуть до кінця воєнного стану, але не пізніше 1 липня 2023 року. Після цього ставка ПДВ повернеться до рівня 20%, якою вона була до запровадження пільг у березні, а акцизи – до 213 євро й 140 євро за 1000 літрів на бензин і дизпаливо відповідно.

Як повідомлялося, відповідний закон у другому читанні Верховна Рада ухвалила 21 вересня, президент Володимир Зеленський підписав його 28 вересня.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ти, млять, в бензині, дт та газі скажи а не городи муйню з цими акцизами
дт 70 95 80 газ 45
вповітря 3,15 і не бздіти бо штраф
показати весь коментар
29.09.2022 20:20 Відповісти
Чувак в тебе якесь лайно в голові ,а не думки.
показати весь коментар
29.09.2022 22:29 Відповісти
Десь тут має з'явитися радісне обличчя власника елекромобіля, який читає цю новину.
показати весь коментар
30.09.2022 06:18 Відповісти
Зелене чмо барига сраний ,все ніяк не нажереться падло з своїм гнідою коломийським
показати весь коментар
30.09.2022 08:53 Відповісти
Оманськийкнуркаламой в угоду кремлівськіймафії добиває економіку України
показати весь коментар
30.09.2022 10:07 Відповісти
 
 