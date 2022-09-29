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обшук (572) цигарки (304) тютюн (237) Бюро економічної безпеки (253)

БЕБ закрило кримінальну справу після вилучення 2 мільйонів пачок нелегальних цигарок

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини Корупція

мельник

Бюро економічної безпеки (БЕБ) в ході проведення кримінального провадження вилучило у якості речових доказів понад 2 млн пачок тютюнових виробів. Однак детективи БЕБ не встановили складу злочину у діях службових осіб підприємства, де виявили контрафактну продукцію і вирішили закрити кримінальне провадження.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, їх орієнтовна вартість оцінюється у 130 млн грн.

"Встановлено, що вилучені тютюнові вироби не призначені для реалізації на території України, проте є придатними для споживання за якісними характеристиками", – зазначається у повідомленні.

Водночас детективи БЕБ не встановили складу злочину у діях службових осіб підприємства, де виявили контрафактну продукцію, а кримінальне провадження вирішили закрити.

"На підставі судового рішення, проти винесення якого не заперечували представники підприємства, співробітники БЕБ та Офісу генпрокурора передали понад 2 млн пачок тютюнових виробів до Збройних Сил України для забезпечення військовослужбовців", – додали у відомстві.

Читайте також: Правоохоронці два тижні не можуть вилучити обладнання незаконної тютюнової фабрики у Жовтих Водах, – Гетманцев

Як повідомлялося, на початку серпня БЕБ декілька днів проводило обшуки на складських приміщеннях в Одеській області у справі про незаконне виробництво цигарок відомих марок. Загальна вартість нелегальних тютюнових виробів та обладнання тоді оцінювалась у 150 млн грн.

За даними слідства, службові особи компаній, використовуючи підконтрольні їм підприємства, налагодили незаконне виробництво цигарок відомих торгових марок з підробленими марками акцизного податку. За підрахунками фахівців БЕБ, орієнтовні збитки від несплати податків цими компаніями становлять 90 млн грн в місяць.

26 вересня голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомляв, що співробітники правоохоронних органів уже два тижні проводять обшуки на нелегальному виробництві тютюнових виробів в Жовтих Водах, однак все ще не можуть вилучити обладнання.

За словами депутата, організатори злочинної схеми намагаються домовитися про відновлення роботи нелегального бізнесу, "оббігаючи високі кабінети та пропонуючи "умови" співпраці".

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+3
Цікаво, а якщо БЕБ знайде нелегальне виробництво горілки, то справу закриють, а горілку куди?
Страшно уявити, якщо знайдуть бордель, то дівчат передавати куди?
А якщо серйозно, хтось отримав гроші за закриття справи. Або якість роботи БЕБ нульова!
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29.09.2022 16:03
+1
За словами депутата, організатори злочинної схеми намагаються домовитися про відновлення роботи нелегального бізнесу, "оббігаючи високі кабінети та пропонуючи "умови" співпраці" Джерело: https://biz.censor.net/n3370431
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29.09.2022 16:27
+1
Раз не знайшли факти злочину,то вже домовились,не претендуючи на вже вилучену партію цигарок...Буде що хлопцям на передовій покурити...
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29.09.2022 16:57
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Цікаво, а якщо БЕБ знайде нелегальне виробництво горілки, то справу закриють, а горілку куди?
Страшно уявити, якщо знайдуть бордель, то дівчат передавати куди?
А якщо серйозно, хтось отримав гроші за закриття справи. Або якість роботи БЕБ нульова!
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29.09.2022 16:03 Відповісти
За словами депутата, організатори злочинної схеми намагаються домовитися про відновлення роботи нелегального бізнесу, "оббігаючи високі кабінети та пропонуючи "умови" співпраці" Джерело: https://biz.censor.net/n3370431
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29.09.2022 16:27 Відповісти
Краще не уявляти, куди передаватимуть конфіскати кокаїну, маріхуани...
"Распространим между своими"...
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30.09.2022 12:18 Відповісти
Раз не знайшли факти злочину,то вже домовились,не претендуючи на вже вилучену партію цигарок...Буде що хлопцям на передовій покурити...
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29.09.2022 16:57 Відповісти
кому вилучило? это тоже важно понимать...
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29.09.2022 18:50 Відповісти
90 млн збитків державі, складу злочина не виявлено
2 млн пачок вилучено за згодою власників, вони навіть завантажили особисто та надали свій транспорт, але складу злочину не було
абсурд....
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29.09.2022 20:34 Відповісти
дібіли клоуни думають що всі такі як вони і прям ЗСУ має хвостиком повиляти за долю. Шлюха судя чому в ЗСУ не спитав чи вони згодні?
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29.09.2022 20:57 Відповісти
Та шо ви там говорите. Після Одеси цей товар попадає в руки знаних контрабандистів греків і в Неаполь...А там на фури і по замовленнях в Європі. Маршрут з "бородою"і всім відомий. Колись на Волині два літаки впали з цигарками з фабрики в Гродно йдучи на Одессу. І шо ? А нічого.
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29.09.2022 23:58 Відповісти
Хоч БЭБ,хочь хтось закриют будь-яку справу,головне-цiна питання. Мафiя безсмертна.
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30.09.2022 03:00 Відповісти
Війна. Як на мене правильно віддали сигарети військовим. От тільки чи доїдуть вони до фронту ???
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30.09.2022 10:44 Відповісти
 
 