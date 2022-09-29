БЕБ закрило кримінальну справу після вилучення 2 мільйонів пачок нелегальних цигарок

Бюро економічної безпеки (БЕБ) в ході проведення кримінального провадження вилучило у якості речових доказів понад 2 млн пачок тютюнових виробів. Однак детективи БЕБ не встановили складу злочину у діях службових осіб підприємства, де виявили контрафактну продукцію і вирішили закрити кримінальне провадження.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, їх орієнтовна вартість оцінюється у 130 млн грн.

"Встановлено, що вилучені тютюнові вироби не призначені для реалізації на території України, проте є придатними для споживання за якісними характеристиками", – зазначається у повідомленні.

Водночас детективи БЕБ не встановили складу злочину у діях службових осіб підприємства, де виявили контрафактну продукцію, а кримінальне провадження вирішили закрити.

"На підставі судового рішення, проти винесення якого не заперечували представники підприємства, співробітники БЕБ та Офісу генпрокурора передали понад 2 млн пачок тютюнових виробів до Збройних Сил України для забезпечення військовослужбовців", – додали у відомстві.

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Як повідомлялося, на початку серпня БЕБ декілька днів проводило обшуки на складських приміщеннях в Одеській області у справі про незаконне виробництво цигарок відомих марок. Загальна вартість нелегальних тютюнових виробів та обладнання тоді оцінювалась у 150 млн грн.

За даними слідства, службові особи компаній, використовуючи підконтрольні їм підприємства, налагодили незаконне виробництво цигарок відомих торгових марок з підробленими марками акцизного податку. За підрахунками фахівців БЕБ, орієнтовні збитки від несплати податків цими компаніями становлять 90 млн грн в місяць.

26 вересня голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомляв, що співробітники правоохоронних органів уже два тижні проводять обшуки на нелегальному виробництві тютюнових виробів в Жовтих Водах, однак все ще не можуть вилучити обладнання.

За словами депутата, організатори злочинної схеми намагаються домовитися про відновлення роботи нелегального бізнесу, "оббігаючи високі кабінети та пропонуючи "умови" співпраці".