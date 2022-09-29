БЕБ закрило кримінальну справу після вилучення 2 мільйонів пачок нелегальних цигарок
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Бюро економічної безпеки (БЕБ) в ході проведення кримінального провадження вилучило у якості речових доказів понад 2 млн пачок тютюнових виробів. Однак детективи БЕБ не встановили складу злочину у діях службових осіб підприємства, де виявили контрафактну продукцію і вирішили закрити кримінальне провадження.
Як повідомляє пресслужба БЕБ, їх орієнтовна вартість оцінюється у 130 млн грн.
"Встановлено, що вилучені тютюнові вироби не призначені для реалізації на території України, проте є придатними для споживання за якісними характеристиками", – зазначається у повідомленні.
Водночас детективи БЕБ не встановили складу злочину у діях службових осіб підприємства, де виявили контрафактну продукцію, а кримінальне провадження вирішили закрити.
"На підставі судового рішення, проти винесення якого не заперечували представники підприємства, співробітники БЕБ та Офісу генпрокурора передали понад 2 млн пачок тютюнових виробів до Збройних Сил України для забезпечення військовослужбовців", – додали у відомстві.
Як повідомлялося, на початку серпня БЕБ декілька днів проводило обшуки на складських приміщеннях в Одеській області у справі про незаконне виробництво цигарок відомих марок. Загальна вартість нелегальних тютюнових виробів та обладнання тоді оцінювалась у 150 млн грн.
За даними слідства, службові особи компаній, використовуючи підконтрольні їм підприємства, налагодили незаконне виробництво цигарок відомих торгових марок з підробленими марками акцизного податку. За підрахунками фахівців БЕБ, орієнтовні збитки від несплати податків цими компаніями становлять 90 млн грн в місяць.
26 вересня голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомляв, що співробітники правоохоронних органів уже два тижні проводять обшуки на нелегальному виробництві тютюнових виробів в Жовтих Водах, однак все ще не можуть вилучити обладнання.
За словами депутата, організатори злочинної схеми намагаються домовитися про відновлення роботи нелегального бізнесу, "оббігаючи високі кабінети та пропонуючи "умови" співпраці".
Будь ласка, зачекайте...
Страшно уявити, якщо знайдуть бордель, то дівчат передавати куди?
А якщо серйозно, хтось отримав гроші за закриття справи. Або якість роботи БЕБ нульова!
"Распространим между своими"...
2 млн пачок вилучено за згодою власників, вони навіть завантажили особисто та надали свій транспорт, але складу злочину не було
абсурд....