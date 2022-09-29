Естонія відмовиться від російського газу з 1 січня, – глава МЗС
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Уряд Естонії на засіданні у четвер ухвалив рішення про введення з 1 січня обов’язкових національних санкцій щодо російського газу.
Про це повідомив журналістам міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, передає Інтерфакс-Україна.
"Уряд уже навесні висловлював політичну волю відмовитися від російського газу, але тепер це було закріплено як юридично зобов'язуючий захід. Із 1 січня або до кінця цього року Естонія вводить національну юридично зобов’язуючу санкцію щодо російського газу", – заявив він.
Також Рейнсалу нагадав, що Європейська комісія виступила з принциповою пропозицією ввести в дію "стелю" цін на нафту, узгоджену країнами "Великої сімки".
"Наразі держави-члени висловлюють свою остаточну думку, ми сподіваємося, що вона набуде чинності без зволікання", – зазначив він.
Як повідомлялося, у червні Литва законодавчо заборонила імпорт російського природного газу, за винятком його транзиту до Калінінградської області РФ.
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