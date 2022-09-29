Замість фірмових магазинів Lego в Росії з’явиться "Мир кубиков"

Російська група Inventive Retail Group відкриє на місці сертифікованих магазинів Lego мережу "Мир кубиков".

Про президент групи Тіхон Сміков повідомив місцевому виданню РБК.

За його словами, перші магазини змінять вивіски та відкриються під новим брендом 29 вересня, решта запрацюють під новою назвою до кінця жовтня. Загалом нова мережа складатиметься з 60 магазинів у більш ніж 20 містах.

Водночас російський бізнесмен пообіцяв, що у магазинах "Мир кубиков" буде представлена ​і продукція Lego, яку компанія завозить напівлегально через схеми "сірого" імпорту.

Російська Inventive Retail Group з 2014 року управляла мережею сертифікованих магазинів під брендом Lego у РФ, яка станом на кінець минулого року складалася з 84 роздрібних точок, а онлайн-продажів Lego через сайт.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну данська Lego Group призупинила постачання своїх товарів в Росію, а у липні ухвалила рішення взагалі залишити російський ринок і припинила дію контракту з російським партнером.

За даними СПАРК, виторг російського підрозділу Lego минулого року склав 19 млрд руб., чистий прибуток – 1,8 млрд руб.