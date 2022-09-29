"Гарантований покупець" виплатив за "зеленим тарифом" 25 мільярдів із початку року. ІНФОГРАФІКА
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Державне підприємство "Гарантований покупець" із початку 2022 року виплатило виробникам електроенергії за "зеленим тарифом" 24,8 млрд гривень.
Як повідомляється на сайті держпідприємства, у тому числі 13,9 млрд грн сплачено за електроенергію за "зеленим тарифом", придбану у 2022 році, 8,5 млрд грн – за 2021 рік та 2,4 млрд грн – за 2020 рік.
Рівень розрахунків "Гарантованого покупця" з початку року становить 46,9%, при цьому за електроенергію, придбану у січні, держпідприємство розрахувалося повністю. Найнижчий рівень розрахунків за "зеленим тарифом" – за травень (19%), квітень (19,2%) та березень (20,1%). Рівень розрахунків за 2021 рік становить 97,6% через борг за жовтень.
Усього з початку 2022 року станом на 28 вересня "Гарантований покупець" придбав 6,45 млн МВт-год. електроенергії за "зеленим тарифом".
Заборгованість "Укренерго", яке зобов'язане фінансувати виплати за "зеленим тарифом", "Гарантований покупець" оцінює у 12,3 млрд грн.
Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" з початку вересня поточного року сплатила ДП "Гарантований покупець" понад 6,6 млрд грн на розрахунки з виробниками відновлюваної електроенергії, у тому числі 1,2 млрд грн – за рахунок кредиту від "Ощадбанку".
"Гарантований покупець" у 2021 році виплатив виробникам електроенергії за "зеленим тарифом" 70 млрд гривень, частину з них "Укренерго" залучило від розміщення євробондів.
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