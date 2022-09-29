"Гарантований покупець" виплатив за "зеленим тарифом" 25 мільярдів із початку року. ІНФОГРАФІКА

Державне підприємство "Гарантований покупець" із початку 2022 року виплатило виробникам електроенергії за "зеленим тарифом" 24,8 млрд гривень.

Як повідомляється на сайті держпідприємства, у тому числі 13,9 млрд грн сплачено за електроенергію за "зеленим тарифом", придбану у 2022 році, 8,5 млрд грн – за 2021 рік та 2,4 млрд грн – за 2020 рік.

Рівень розрахунків "Гарантованого покупця" з початку року становить 46,9%, при цьому за електроенергію, придбану у січні, держпідприємство розрахувалося повністю. Найнижчий рівень розрахунків за "зеленим тарифом" – за травень (19%), квітень (19,2%) та березень (20,1%). Рівень розрахунків за 2021 рік становить 97,6% через борг за жовтень.

Усього з початку 2022 року станом на 28 вересня "Гарантований покупець" придбав 6,45 млн МВт-год. електроенергії за "зеленим тарифом".

Заборгованість "Укренерго", яке зобов'язане фінансувати виплати за "зеленим тарифом", "Гарантований покупець" оцінює у 12,3 млрд грн.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" з початку вересня поточного року сплатила ДП "Гарантований покупець" понад 6,6 млрд грн на розрахунки з виробниками відновлюваної електроенергії, у тому числі 1,2 млрд грн – за рахунок кредиту від "Ощадбанку".

"Гарантований покупець" у 2021 році виплатив виробникам електроенергії за "зеленим тарифом" 70 млрд гривень, частину з них "Укренерго" залучило від розміщення євробондів.