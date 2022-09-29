Поблизу місця витоків газопроводів "Північного потоку" перебували російські кораблі, – CNN

Представники європейської служби безпеки у понеділок і вівторок спостерігали кораблі забезпечення ВМС Росії поблизу витоків у трубопроводах "Північного потоку", які ймовірно, сталися внаслідок підводних вибухів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на слова двох представників західної розвідки та ще одного джерела, знайомого з цим питанням.



Водночас, за їх словами, незрозуміло, чи мали кораблі якесь відношення до цих вибухів, але це один із багатьох факторів, які слідчі вивчатимуть.



Крім того, минулого тижня неподалік від цих районів також спостерігали російські підводні човни, повідомив один із співробітників розвідки.



Троє американських чиновників заявили, що США поки що не мають вичерпних пояснень того, що саме спричинило вибухи та три окремі витоки в двох трубопроводах.

За словами одного данського військового чиновника, російські кораблі регулярно працюють у цьому районі. Він підкреслив, що присутність кораблів не обов’язково означає, що Росія завдала шкоди.



Водночас Росія привертає найбільшу увагу як європейських, так і американських офіційних осіб, як єдиний гравець в регіоні, який, як вважається, має як можливості, так і мотивацію для навмисного пошкодження трубопроводів.

Представники США відмовилися коментувати дані розвідки про кораблі в середу.

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І Данія, і Швеція ведуть розслідування, але перевірка місця ще не проведена, і подробиці про те, що саме спричинило вибухи, залишаються уривчастими.

Один європейський чиновник сказав, що в данському уряді проводиться оцінка, і для належного початку розслідування може знадобитися до двох тижнів, оскільки тиск у трубах ускладнює наближення до місця витоку. Утім, інше джерело, знайоме з цим питанням, каже, що розслідування може початися вже в неділю.



Прем’єр-міністри Данії та Швеції публічно заявили у вівторок, що витоки, ймовірно, є результатом навмисних дій, а не нещасних випадків, а служба безпеки Швеції заявила в заяві в середу, що не можна виключати, "що за цим стоїть іноземна держава". Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок увечері також назвав витоки "явним саботажем".

Але високопосадовці Заходу поки що не приписують напад Росії чи будь-якій іншій країні.

Як повідомлялося, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.