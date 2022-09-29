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Porsche провів рекордне ІРО у Європі, компанію оцінили у 78 мільярдів євро

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porsche

Виробник елітних автомобілів Porsche, який належить німецькому концерну Volkswagen, провів найбільше первинне публічне розміщення акцій (IPO) у Європі.

Розміщення пройшло на Франкфуртській фондовій біржі за ціною 82,50 євро за акцію, повідомляється на сайті компанії.

Компанія зазначає, що IPO Porsche стало найбільшим у Європі з точки зору ринкової капіталізації, компанію оцінили у приблизно 78 мільярдів євро.

На біржі розмістили 12,5% акцій Porsche AG.

Голова правління компанії Олівер Блюм розповів, що вихід на біржу дозволить Porsche отримати більшу гнучкість у залученні фінансування для розвитку, зокрема, для розширення виробництва електромобілів.

"Ми прагнемо переосмислити концепцію сучасної розкоші, поєднавши розкіш із екологічністю та соціальними зобов’язаннями", – прокоментував керівник компанії.

Зокрема, Porsche до 2030 року планує, що на електромобілі припадатиме понад 80% вироблених компанією авто.

Як повідомлялося, німецький автовиробник Porsche реалізував у 2021 році на ринку України рекордну кількість автомобілів – 721, що на 34% більше, ніж у 2020 році.

Автор: Михайло Орлюк
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