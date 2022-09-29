Легалізація грального бізнесу принесла бюджету 800 мільйонів з початку року, – КРАІЛ

Після легалізації грального бізнесу до держбюджету надійшло понад 2,3 млрд грн, з них 800 млн грн – цього року.

Про це повідомила виконувачка обов'язків голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Олена Водолажко, передає Укрінформ.

За її словами, реформа сприяла виведенню з "тіні" бізнесу, який роками працював нелегально, не сплачував за ліцензії, а також уникав оподаткування.

"Загалом, станом на 21 вересня, в Україні було 68 легальних закладів: казино (8) і залів ігрових автоматів (60). Але через військову агресію Росії не всі вони мають змогу відкритися. Тому наразі працюють 44 гральні заклади: 5 казино та 39 залів ігрових автоматів", – розповіла Водолажко в інтерв’ю агентству.

Вона нагадала, що в умовах війни сфера азартних ігор та лотерей не лише втратила значну частку потенціалу, а й зазнала суттєвих структурних змін через спад ділової активності та неможливість здійснення. Водночас аналіз наслідків таких змін та оцінка прямих втрат повною мірою можливі лише після завершення бойових дій.

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Як повідомлялося, за даними очільника Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, надходження від грального бізнесу в січні-серпні 2022 року зросли вдесятеро у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – до 277,7 млн грн (без врахування плати за ліцензії).Водночас відрахування податку з виграшів збільшилися з 24 млн грн лише до 77,7 млн грн.

Водночас народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зауважував, що податкові надходження від грального бізнесу впали у 10 разів завдяки поправці до законодавства, що дозволила операторам лотерей, казино та букмекерським компаніям перейти на спрощену систему оподаткування.