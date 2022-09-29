Компанії Дерипаски не змогли зняти арешт з "Миколаївського глиноземного заводу" через суд

Київський апеляційний суд залишив під арештом корпоративні права на суму понад 3,58 млрд грн російського бізнесмена Олега Дерипаски щодо якого США запровадили санкції через військову агресію РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що 28 вересня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ КАС розглянула апеляційні скарги, подані представником скаржників, який діє в інтересах ТОВ "Компанія "Алюміній України" та ТОВ "Гуардон Украина", на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 2 червня 2022 року, якою був накладено арешт на корпоративні права.

Зокрема, були арештовані 13,9645 % статутного капіталу ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", який належить "Алюмінію України", у розмірі 212,8 млн грн.

Крім того, арештовані корпоративні права у вигляді 86% статутного капіталу цього ж заводу, який належить "Гуардон Украина" у розмірі 1,3 млрд; корпоративні права у вигляді 99% статутного капіталу ТОВ "Компанія "Алюміній України", що належать Gandela International AVV, у розмірі 529,3 млн грн; корпоративні права у вигляді 0,99 % статутного капіталу ТОВ "Компанія "Алюміній України", що належать Gordal Holdings A.V.V., на 5,3млн грн.

Арештовані також корпоративні права у вигляді 0,5584 % статутного капіталу ТОВ "Гуардон Украина", що належать Gandela International AVV, у розмірі 8,5 млн грн, а також корпоративні права у вигляді 99,44 % статутного капіталу ТОВ "Гуардон Украина", що належать Gordal Holdings A.V.V, у розмірі 1,5 млрд грн.

За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва залишено без змін, апеляційні скарги представника скаржників – без задоволення.

Зазначається, що відповідно до матеріалів судового провадження, фактичним власником та кінцевим бенефіціаром ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", яким володіють два українські товариства – ТОВ "Компанія "Алюміній України"" та ТОВ "Гуардон Украина", через підконтрольні компанії є громадянин РФ Олег Дерипаска.

Досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113 ("Диверсія"), ч. 1 ст. 437 ("Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни") Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, уряд повторно наклав санкції на біглого бізнесмена Сергія Курченка, ексміністра оборони Павла Лебедєва, експрезидента-втікача Віктора Януковича та російського мільярдера Олега Дерипаску в частині блокування їхніх активів та активів, до яких вони можуть бути причетні.