Українці отримали понад 170 мільйонів на власний бізнес за програмою "єРобота"

Переможці грантових програм "єРобота" отримали на свої рахунки кошти на започаткування та розвиток бізнесу на загальну суму близько 174 млн грн.

Про це повідомила заступниця мміністра економіки Тетяна Бережна, передає пресслужба Мінекономіки.

"Урядова програма "єРобота" стає все більш популярною серед бізнесу та серед майбутніх підприємців. Загалом вони вже подали майже 13 тисяч заявок. На сьогодні кількість успішних заявок – понад 1400, з них більше всього за програмою мікрогрантів "Власна справа". Уряд активно фінансує ці програми", – зазначила вона.

За даними Мінекономіки, цього тижня було профінансовано заявки ще 172 переможців грантової програми "Власна справа" на 39 млн грн. А загальні виплати держави по всіх напрямках "єРоботи" вже склали близько 174 млн грн.

Держпрограма "єРобота" об’єднує в собі декілька напрямків, серед яких найбільш популярною є програма мікрогрантів, що передбачає отримання підприємцями до 250 тисяч грн на започаткування чи розвиток власної справи. Також в рамках "єРоботи" є програми для підтримки переробних підприємств, програми для садів та теплиць, а також для навчання та старту в IT.

Наразі прийом заявок на усі напрямки програми "єРобота" триває. Подача заявки здійснюється через Портал Дія. Потрібно заповнити відомості про себе у електронній формі та додати невеликий бізнес-план, зразок якого можна завантажити на порталі.