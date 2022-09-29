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Ахметов (1569) телебачення (381)

Колишні працівники телеканалів Ахметова зареєстрували нову телекомпанію

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ахметов

Експрацівники медіагрупи "Україна" (МГУ) Ріната Ахметова зареєстрували телекомпанію ТОВ "Ми – Україна".

Як повідомляє галузеве видання "Детектор медіа".

Бенефіціарним власником компанії є Ігор Петренко. Раніше ця компанія називалась "ІТ Інновації". На початку вересня її придбав Петренко, який також став директором. Компанія спеціалізується на телевізійному мовленні.

За джерелами видання, Ігор Петренко – директор департаменту внутрішньої політики Міжнародного центру перспективних досліджень. Він також був блогером у різних медіа та головним редактором онлайн-видання Realist.online. У коментарі "Детектор медіа" Петренко зазначив, що буде готовий давати коментарі за тиждень.

Також зазначається, що у новоствореній компанії працюють колишні працівники медіа Ахметова Юрій Сугак, Людмила Добровольська, Віталій Тарасов, Олег Панюта, Володимир Коваленко, Ігор Пупков та Олена Цинтила, які згодом зможуть стати міноритарними акціонерами.

До проєкту, за даними видання, можуть залучити близько двох сотень колишніх працівників "України". Студію облаштовують на вулиці Корольова в Києві. Проєкт нібито координує колишній керівник інформаційної служби "України" Юрій Сугак.

Як повідомлялося, 11 липня мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, "Медіа Група Україна" мала відмовитися на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

З 12 липня усі телеканали "Медіа Групи Україна" почали транслювати загальнонаціональний марафон, зокрема канали "Україна", "Україна 24", "НЛО TV", "Індиго TV", "Футбол 1/2/3" та інші. Сайти "Сегодня", "України 24", НЛО TV та футбольних каналів із 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медабізнесу.

В SCM уточнювали, що процес анулювання ліцензій може тривати від місяця до двох, на цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом).

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+12
Партия регионов Ахметова возвращается??? Ахметов стоит у истоков сепаратизма в Украине и он финансировал всех коллаборантов в Украине и всю про Кремлевскую деятельность в Украине - партию регионов (синдикат русской агентуры), Януковича, и они еще в 2000 собирали на Донбассе сборища коллаборантов о отделении Донбасса. Ахметова нужно уничтожить за его преступную деятельность против Украины. А то, что он устроил бандитский передел Украины и бандиты поделили промышленность Украины после распада СССР. Ахметов грабил Украину и занимался антиукраинской деятельнсотью долгие годы. Ахметов коррумпированых своих людей поставил во все органы Украины и в суды и во все органы вообще и до президента яныка своего тупорылого пропихнул при помощи каналов и коррупции и с заводов захваченных отправлял автобусами работников голосовать за яныка и рыгов. Ахметов - это корень зла в Украине. Столько зла и ущерба никто не нанес Украине, сколько Ахметов сделал против Украины и Украинского народа. Эту крысу нужно уничтожить!!!
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29.09.2022 16:01
+10
ТОВ "Ми - Україна".

Самки собаки ви, а не НАША ненька... Вас із проститутками не можливо порівнювати, бо ті торгують власним тілом, а ви Україною.
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29.09.2022 16:13
+6
шлюхи ахметки решили снова вложится в бордель, так как вата в мозгах даже войной не лечится
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29.09.2022 21:11
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Партия регионов Ахметова возвращается??? Ахметов стоит у истоков сепаратизма в Украине и он финансировал всех коллаборантов в Украине и всю про Кремлевскую деятельность в Украине - партию регионов (синдикат русской агентуры), Януковича, и они еще в 2000 собирали на Донбассе сборища коллаборантов о отделении Донбасса. Ахметова нужно уничтожить за его преступную деятельность против Украины. А то, что он устроил бандитский передел Украины и бандиты поделили промышленность Украины после распада СССР. Ахметов грабил Украину и занимался антиукраинской деятельнсотью долгие годы. Ахметов коррумпированых своих людей поставил во все органы Украины и в суды и во все органы вообще и до президента яныка своего тупорылого пропихнул при помощи каналов и коррупции и с заводов захваченных отправлял автобусами работников голосовать за яныка и рыгов. Ахметов - это корень зла в Украине. Столько зла и ущерба никто не нанес Украине, сколько Ахметов сделал против Украины и Украинского народа. Эту крысу нужно уничтожить!!!
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29.09.2022 16:01 Відповісти
Повертаєтся? Роззуйте очі вони там і засідали. Все робили проти України.
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29.09.2022 17:44 Відповісти
ну, немного не логично. Ахметов на сколько я вижу сейчас наоборот помогает армии. говорят мстит русским за то, что устроили с его заводами в Мариуполе
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29.09.2022 19:16 Відповісти
Достатньо того що він робив весь час.
Павук
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29.09.2022 22:36 Відповісти
нелогично
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30.09.2022 00:25 Відповісти
партія ригіонів нікуди і не дівалася. спочатку вона перефарбувалася у жопоблок, у 2019-му вона розширилась за рахунок нових ліц із кварталу95. І після 24.02 ця коаліція молодих і старих продовжує знищувати Україну з середини.
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30.09.2022 06:11 Відповісти
ТОВ "Ми - Україна".

Самки собаки ви, а не НАША ненька... Вас із проститутками не можливо порівнювати, бо ті торгують власним тілом, а ви Україною.
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29.09.2022 16:13 Відповісти
Для всіх сепарів, агентів кремля, зрадників і спонсорів сепаратизму -
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29.09.2022 21:10 Відповісти
шлюхи ахметки решили снова вложится в бордель, так как вата в мозгах даже войной не лечится
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29.09.2022 21:11 Відповісти
Ахметов агент России пожирнее Медведчука. Ахметов для Кремля захватил в одно время все - место президента Януковичу, большинство в Раде - партии регионов, все органы Украины для России, включая СБУ и там посадил гражданина России. Ахметов заслуживает смертной казни. Если уйти в корень всего с самого начала по войне, и по революции, и еще назад отматывать, то все началось именно с Ахметова. Действия Ахметова привели к войне и разрушениям и десяткам тысяч смертей.
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30.09.2022 09:06 Відповісти
 
 