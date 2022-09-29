НАТО назвало причиною аварії на "Північних потоках" диверсію
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НАТО вважає, що витоки газу на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталися внаслідок диверсійних дій.
Про це йдеться у заяві Альянсу.
"Пошкодження трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння. Уся наявна на даний момент інформація вказує на те, що це є наслідком свідомих, необережних та безвідповідальних диверсійних дій", – йдеться у заяві.
У НАТО наголосили, що ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу.
"Ми підтримуємо розслідування, які проводяться для встановлення походження пошкоджень", – додали у заяві.
Крім того, в Альянсі підкреслили, що будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів НАТО буде зустрінутий "єдиною та рішучою відповіддю".
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Як повідомлялося, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".
У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.
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Може, шредер з меркель щось підскажуть своїм слідчим щодо причетності *****, їх «другаВаладіміра»???
на західній міні - ловушці при спробі зрізати серкретний кабель звязку 😁
А що, диверсійні діі можуть бути відповідальними і обережними?
(І це не дефекти перекладу, в оригіналі так і сказано).
не вовремя, но лучше так, чем никак.
огромная благодарность неизвестным диверсантам.
теперь у НАТО есть стимул более активно защищать наши трубопроводы.