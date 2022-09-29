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Новини Енергетика
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НАТО (146) Північний потік (1061)

НАТО назвало причиною аварії на "Північних потоках" диверсію

Новини БізнесЦензор Енергетика

нато

НАТО вважає, що витоки газу на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталися внаслідок диверсійних дій.

Про це йдеться у заяві Альянсу.

"Пошкодження трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння. Уся наявна на даний момент інформація вказує на те, що це є наслідком свідомих, необережних та безвідповідальних диверсійних дій", – йдеться у заяві.

У НАТО наголосили, що ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу.

"Ми підтримуємо розслідування, які проводяться для встановлення походження пошкоджень", – додали у заяві.

Крім того, в Альянсі підкреслили, що будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів НАТО буде зустрінутий "єдиною та рішучою відповіддю".

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Як повідомлялося, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+4
Винних по теракту МН17, майже 300 убитих, покарали уже ??
Може, шредер з меркель щось підскажуть своїм слідчим щодо причетності *****, їх «другаВаладіміра»???
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29.09.2022 16:19
+3
напад на критично важливу інфраструктуру членів НАТО, відбувся в територіальних водах Данії, яка є членом НАТО... і шо далі, а нічого...
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29.09.2022 13:10
+2
не знаете разницы между тер водами и эконом зоной.. дальше учитесь.
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29.09.2022 14:08
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напад на критично важливу інфраструктуру членів НАТО, відбувся в територіальних водах Данії, яка є членом НАТО... і шо далі, а нічого...
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29.09.2022 13:10 Відповісти
не знаете разницы между тер водами и эконом зоной.. дальше учитесь.
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29.09.2022 14:08 Відповісти
Даже это не меняет, что произошло нападение на критично важливу инфраструктуру и дальше ничего.
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30.09.2022 07:42 Відповісти
мамина умница, если это для Вас не имеет значения, то может то что эта инфраструктура принадлежит России , имеет значение
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30.09.2022 08:24 Відповісти
Бабушкина знайка вас что в Гугл не пускают если вы не можете узнать кому принадлежит эта инфраструктура? Вас это удивит, но эта инфраструктура принадлежит так же и некоторым странам нато. Так то что в статье указано: "в Альянсі підкреслили, що будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів НАТО буде зустрінутий "єдиною та рішучою відповіддю". Джерело: https://biz.censor.net/n3370391" Это имеет значение? И что удивительно если вас бабушка, с половыми признаками дедушки, все таки пустит в Гугл то вы узнаете что исключительная экономическая зона то же даёт определенные права ее владельцам и налагает определенную ответственность на не владельцев. И теракты там ни коим боком не возможны.
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30.09.2022 08:47 Відповісти
Винних по теракту МН17, майже 300 убитих, покарали уже ??
Може, шредер з меркель щось підскажуть своїм слідчим щодо причетності *****, їх «другаВаладіміра»???
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29.09.2022 16:19 Відповісти
Ближе к зиме кацапы взорвут еще газопровод через Украину-к гадалке не ходи.
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29.09.2022 16:35 Відповісти
Это в их обыденном стиле: "На зло бабушке отморожу себе уши".
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29.09.2022 18:47 Відповісти
назло
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30.09.2022 00:30 Відповісти
Кацапські лошарікі знову шалят на свою голову, один екіпаж вже підірвався
на західній міні - ловушці при спробі зрізати серкретний кабель звязку 😁
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29.09.2022 21:39 Відповісти
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30.09.2022 02:16 Відповісти
Якась смішна заява, вчитайтесь: «це є наслідком свідомих, необережних та безвідповідальних диверсійних дій».

А що, диверсійні діі можуть бути відповідальними і обережними?

(І це не дефекти перекладу, в оригіналі так і сказано).
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30.09.2022 03:47 Відповісти
А когда Boeing расия сбила , это было еще не ..........
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30.09.2022 08:13 Відповісти
Будем надеяться, что НАТО наберется смелости и скажет, что теракт произвела Россия, что эти газопроводы нанесли непоправимый ущерб экономике Германии и всей Европы, что автором этих трубопроводов была бывшая канцер Германии Меркель. Хотя США постоянно отговаривали от строительства этих газопроводов. Но Меркель стояла на своем, заявляла, что это чисто коммерческий проект, хотя у России нет коммерческих проектов, а есть только военные проекты по захвату чужих территорий.
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30.09.2022 08:43 Відповісти
очень хорошо, что эти потоки уничтожили.
не вовремя, но лучше так, чем никак.
огромная благодарность неизвестным диверсантам.
теперь у НАТО есть стимул более активно защищать наши трубопроводы.
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30.09.2022 09:19 Відповісти
 
 