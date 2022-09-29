Фінляндія закрила в’їзд для туристів з Росії і планує встановити на кордоні паркан (оновлено)

Уряд Фінляндії у четвер ухвалив рішення про закриття в’їзду громадянам Росії з туристичними візами, у тому числі і з шенгенськими.

Про це оголосив міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Заборона на в'їзд у країну і транзит через неї набирає чинності в п'ятницю", – повідомив міністр на урядовому брифінгу

"Туристичні візи росіян, як правило, анулюються. У цьому випадку мандрівник більше не може в'їжджати до ЄС із візою, виданою Фінляндією через кордон іншої держави", – додав він.

Водночас влада країни залишила можливість отримувати візу для роботи та навчання, для лікування, а також відвідування близьких родичів. Під близькими родичами маються на увазі, зокрема, діти, батьки, бабусі та дідусі. В особливу групу виділено дипломатичних працівників та членів їхніх сімей, а також представників російської опозиції. При цьому рішення щодо кожного, хто має намір в'їхати в країну, розглядаються індивідуально.

За даними фінських ЗМІ, пізніше цього тижня уряд Фінляндії також розгляне питання про будівництво паркану на кордоні з Росією. Фінляндія має спільний кордон із РФ протяжністю 1340 км.

Фінляндія була єдиною країною ЄС через сухопутний кордон якої російські туристи змогли в'їхати в інші частини Шенгенської зони. Країни Балтії та Польща заблокували доступ туристам із РФ 19 вересня. Влада цих країн заявила, що російські туристи можуть становити загрозу безпеці.

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Нагадаємо, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до країн Балтії та Польщі росіян з шенгенськими візами.

Як повідомлялося, із 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.

Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися. Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.