Поблизу Швеції виявили четвертий вибух на "Північному потоці"
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Берегова охорона Швеції виявила ще один витік на газопроводах "Північного потоку".
Про це повідомляє Aftonbladet, передає Європейська правда.
Попередні три витоки з "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" сталися в понеділок. Один на "Північному потоці-2" біля узбережжя острова Борнохольм в економічній зоні Данії; два на "Північному потоці-1" біля острова Сімрісхамн на відстані понад 6 тис. метрів один від одного: один – у данській економічній зоні, інший – у шведській.
Вже у вівторок сейсмолог Бйорн Лунд з Уппсальського університету повідомив, що поблизу "Північного потоку" сталося два вибухи. Перший з них стався о 2:03 в ніч на понеділок. Вибух стався на газопроводі "Північний потік-2", на південний схід від Борнхольма. Другий вибух стався о 19:04 в понеділок біля "Північного потоку-1" в Сімрісхамні – він був у п'ять разів сильнішим за перший вибух.
Четвертий витік шведська берегова охорона виявила ще у вівторок, але відомо про нього стало тільки у середу ввечері.
За даними Шведської морської адміністрації, він розташований між двома витоками на "Північному потоці-1" на рівні Сімрісхамна. За даними берегової охорони, він знаходиться в економічній зоні Швеції.
Шведська морська адміністрація не випустила жодного нового навігаційного попередження після виявлення четвертого витоку.
"У цьому немає необхідності, оскільки він розташований між двома витоками, які охоплюються існуючим попередженням в тому ж районі", – каже Марія Боман, керівниця морських рятувальних робіт в Центрі морських і повітряних рятувальних робіт.
Вона не може надати точних координат четвертого витоку, але підтверджує, що саме берегова охорона виявила його.
"Про нього не було відомо з самого початку і його не було видно на радарах, тому що він менший за розміром. Берегова охорона побачила його, коли вони здійснювали патрулювання на катері та літаку в цьому районі", – зазначила вона.
Сейсмолог Бйорн Лунд не виключає, що можливі нові вибухи на газопроводах.
Як повідомлялося, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".
У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.
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