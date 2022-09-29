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США офіційно оголосили про надання Україні військової допомоги ще на $1,1 мільярда

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сша

Міністерство оборони США у середу офіційно оголосило про надання Україні додаткової безпекової допомоги в розмірі $1,1 млрдумежах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

"Цей пакет USAI наголошує на прагненні США продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Він є багаторічним вкладенням у критично важливі можливості для створення міцної могутності Збройних сил України, які продовжують захищати суверенітет і територію України перед російською агресією", – йдеться в повідомленні.

Допомога включає:

  • 18 високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та боєприпаси до них;
  • 150 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
  • 150 тактичних машин для буксирування озброєння;
  • 40 вантажівок та 80 причепів для перевезення важкої техніки;
  • 2 радари для безпілотних літальних апаратів;
  • 20 багатоцільових радарів;
  • протибезпілотні повітряні системи
  • тактичні захищені системи зв'язку, системи спостереження та оптика;
  • обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • бронежилети та інше польове спорядження;
  • фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

У Пентагоні зазначили, що з січня 2021 року США виділили Україні близько $16,9 млрд допомоги у сфері безпеки. Із 2014 року США виділили Україні близько $19 млрд, а від початку широкомашстабного вторгнення РФ – понад $16,2 млрд.

Автор: Юлiя Недашківська
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