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Кабмін закріпив перейменування Южно-Української АЕС на Південноукраїнську

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

аэс,южноукраинская

Кабінет міністрів закріпив перейменування Южно-Української АЕС у Миколаївській області на Південноукраїнську АЕС.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №1061 від 27 вересня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Згідно із додатком до документа, Кабмін змінив у низці документів слова "Южно-Українська" словом "Південноукраїнська".

Автор: Михайло Орлюк
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