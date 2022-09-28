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Кабмін закріпив перейменування Южно-Української АЕС на Південноукраїнську
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Кабінет міністрів закріпив перейменування Южно-Української АЕС у Миколаївській області на Південноукраїнську АЕС.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №1061 від 27 вересня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.
Згідно із додатком до документа, Кабмін змінив у низці документів слова "Южно-Українська" словом "Південноукраїнська".
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