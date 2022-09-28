Інвесткомпанія Siguler Guff купує ІТ-компанію Solvd з офісами в Україні

Solvd – глобальна компанія з технологічного консультування та розробки програмного забезпечення – оголосила про продаж контрольного пакету акцій. Покупцем виступила інвестиційна компанія Siguler Guff.

Як повідомляє AIN.UA, деталі угоди не розголошуються.

Solvd заснована в 2011 році. Зараз у компанії понад 600 інженерів, працюють у восьми країнах Латинської Америки, Північної Америки та Східної Європи. У компанії є кілька офісів в Україні.

За останні три роки компанія подвоїла свої продажі завдяки використанню Zebrunner – власної запатентованої платформи.

"Ми раніше вже інвестували в лідерів галузі – EPAM і GlobalLogic, бо зосереджені на підтримці цифрової трансформації. Ми дуже раді продовжувати цей напрямок разом із командою Solvd для підтримки розробки їхнього якісного програмного продукту та послуг для клієнтів", – заявив керуючий директор і партнер-засновник Siguler Guff Дрю Гафф.

Siguler Guff є провідною міжнародною стратегічною приватною інвестиційною компанією. Разом зі своїми дочірніми структурами вона має в управлінні приблизно $17 млрд активів станом на 30 червня 2022 року та понад 30 років інвестиційного досвіду.